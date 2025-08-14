Groźny wypadek w Świętochłowicach. Karetki na miejscu, poważne utrudnienia w ruchu

Poważny wypadek w Świętochłowicach

Niebezpieczny początek długiego weekendu na polskich drogach. Nasz czytelnik poinformował o poważnym wypadku w Świętochłowicach na DW 902, w którym miały zderzyć się dwa lub trzy auta. Do zdarzenia doszło w czwartek (14 sierpnia) po południu. Kierowcy jadący w tym miejscu muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Na razie nie są znane szczegółowe informacje dotyczące przyczyn wypadku oraz stanu poszkodowanych.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

