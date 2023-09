i Autor: WIOŚ w Katowicach/archiwum

Radlin

Grzyb pyłu nad Radlinem: nikt nie chce płacić za szkody. Mieszkańcy są zbulwersowani

Wczorajsza sesja rady miejskiej w Radlinie przebiegła w burzliwej atmosferze. Mieszkańcy domagali się odpowiedzi, kto zapłaci za wyrządzone szkody po osunięciu się skarpy na hałdzie. Wygląda na to, że nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności, by wypłacić odszkodowania. Dalej nie wiadomo też, czy chmura pyłu, która osiadła na domach, ulicach i roślinach, stanowiła zagrożenie dla zdrowia ludzi.