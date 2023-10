Horror w Pniówku! Metalowy pręt rozszarpał brzuch 31-letniemu górnikowi

i Autor: KPP Pszczyna

WYPADEK W KOPALNI

Horror w Pniówku. 31-letni górnik spadł z wysokości i nabił się na metalowy pręt

Do koszmarnego wypadku doszło w sobotę, 30 września, pod ziemią na terenie Kopalni Węgla Kamiennego "Pniówek" w Pawłowicach. 31-letni górnik spadł z dużej wysokości i nabił się na metalowy pręt, co spowodowało u niego ranę szarpaną brzucha. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, którym przetransportowano mężczyznę do szpitala.