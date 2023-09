Tragedia w kopalni Pniówek. Znane są już daty pogrzebów górników

Wybuchy metanu w kopalni Pniówek doprowadziły do ogromnej tragedii

20 kwietnia 2022 roku w kopalni Pniówek doszło do wybuchu metanu w chwili gdy pod ziemią pracowali górnicy. Części z nich udało się uciec o własnych siłach, po tych co zostali ruszyli ratownicy górniczy. Wtedy doszło do wybuchu wtórnego, a potem do kolejnych. W Pniówku straciło życie 16 górników i ratowników górniczych, którzy po pierwszym wybuchu ruszyli z pomocą poszkodowanym. Siedmiu zostało zostało pod ziemią. To byli dwaj górniczy i pięciu ratowników górniczych. Zostali za tamami, które po katastrofie odgrodziły rejon pożaru od pozostałych wyrobisk. Aby dotrzeć do zaginionych, trzeba było wydrążyć nowy, niespełna 350-metrowy chodnik, równoległy do otamowanej ściany wydobywczej. Prace trwały kilka miesięcy. Akcję ratowniczą wznowiono sobotę 9 września. W ciągu kilku dni ratownikom udało się wydobyć ciała sześciu zaginionych górników. Teraz poznaliśmy daty ich pogrzebów sześciu z siedmiu górników, których ciała udało się wydobyć w połowie września.

"Z głębokim żalem i smutkiem pragniemy przekazać informację o ceremoniach pogrzebowych, naszych kolegów, którzy zginęli tragicznie w wyniku wybuchu metanu w KWK Pniówek 20 kwietnia 2022 roku. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie..." - napisały w poście na Facebooku związki zawodowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej, w którym podano daty pogrzebów wydobytych górników.

Pogrzeby odbędą się w dniach 25 września - 2 października. Pierwszego pożegnamy śp. Jarosława Majerskiego, którego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 25 września o 12.00 w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żorach-Kleszczowie. W Żorach spocznie również śp. Kamil Laszok. Ceremonia odbędzie się we wtorek 26 września o godz. 10 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego. W środę w kościele pw. św. Stanisława w Żorach pożegnany zostanie śp. Rafał Wiśniewski. Początek ceremonii o godz. 11.

W czwartek 28 września o godz. 10 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Żorach pożegnany zostanie śp. Dawid Puła. W poniedziałek 2 października pożegnany zostanie natomiast śp. Piotr Dudek. Jego pogrzeb odbędzie sięw kościele pw. św. Michała Archanioła w Skrzyszowie.

