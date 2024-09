Powódź w Polsce. Pogoda na najbliższe godziny. Noc z soboty na niedzielę będzie ekstremalnie trudna

Do Polski wkroczyła już nowa, kolejna fala opadów - znad Ukrainy i Słowacji. Cały czas silnie pada w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim. Ulewy zaczęły pojawiać się również na Podkarpaciu. Przez Mazowsze przechodzi natomiast silna strefa burz. Lokalnie pada nie tylko deszcz, ale i grad. Przed godz. 15 przez powiat radomski przeszła silna trąba powietrzna. - Wstępne ustalenia wskazują na prędkość wiatru w wirze od 144 do 264 kmh. Spowodowała ona uszkodzenia dachów w miejscowości Zakrzew - poinformował Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Prognozy na kolejne godziny nie są optymistyczne. Nowa fala opadów deszczu nasili się w godzinach wieczornych i nocnych. Jak wynika z najnowszej estymacji IMGW, około godz. 2 ekstremalnie silne opady pojawią się przede wszystkim na Śląsku, w zachodniej i południowej części woj. małopolskiego oraz w województwie opolskim, gdzie już teraz sytuacja jest krytyczna.

IMGW: Pogoda na niedzielę, 15.09.2024. Końca opadów nie widać

W niedzielę w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, na północnym wschodzie możliwe rozpogodzenia i opady deszczu. W całym kraju możliwe będą burze, głównie w południowej części Polski. - Ponownie może wystąpić ryzyko trąb powietrznych na krańcach południowych i na zachodzie Polski - dodał ekspert.

Do 30-40 mm deszczu spadnie nocą na południu woj. podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Sumy opadów wyniosą do 70 mm na krańcach południowych woj. dolnośląskiego, a na Opolszczyźnie i na Śląsku do 35 mm.

Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 10 st. C. w Kotlinach Sudeckich, około 19-20 st. C w centrum, do 24 st. C stopni na Podlasiu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h. Na Opolszczyźnie i na południu Wielkopolski wiatr w porywach do 80km/h na godzinę.