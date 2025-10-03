IKEA w Bielsku-Białej już otwarta. Takiego sklepu jeszcze w Polsce nie było

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-03 18:53

Wielkie otwarcie nowego sklepu IKEA w Bielsku-Białej! W Centrum Handlowym Gemini Park ruszył pierwszy w Polsce kompaktowy sklep, który jest częścią globalnego, pilotażowego projektu. Choć sklep jest mniejszy niż tradycyjne placówki, klienci znajdą w nim wszystkie kluczowe usługi, a na miejscu czeka na nich ponad 1000 produktów dostępnych od ręki. Zobaczcie, jak wyglądało otwarcie.

  • W Gemini Park w Bielsku-Białej został otwarty pierwszy w Polsce kompaktowy sklep IKEA.
  • Jest to pilotażowy projekt w skali globalnej, oferujący ponad 1000 produktów dostępnych od ręki oraz wszystkie kluczowe usługi IKEA.

Nowy sklep IKEA w Bielsku-Białej ma być odpowiedzią na zmieniające się nawyki zakupowe klientów. Jak informuje sieć, jest to część globalnego testu formatów, które powstają znacznie szybciej i przy niższych nakładach finansowych niż tradycyjne, ogromne sklepy. Dzięki temu marka może elastyczniej reagować na potrzeby lokalnych społeczności i pojawiać się w miastach, gdzie dotychczas brakowało wielkopowierzchniowych placówek.

Sklep w Bielsku-Białej to miejsce stworzone z myślą o wygodzie, codziennych potrzebach i łatwym dostępie do naszej oferty. Wierzę, że mieszkańcy Podbeskidzia szybko przekonają się, że ten nowy sposób spotkania z IKEA to połączenie praktyczności, inspiracji i dobrego wzornictwa w przystępnej cenie – mówi Karol Barcal, Dyrektor Regionu Śląskiego w IKEA Retail w Polsce.

Nowy format sklepu daje nie tylko możliwość szybkich zakupów, ale też wsparcie w planowaniu wnętrz. Usługa planowania IKEA (dostępna do tej pory w Studio planowania i zamówień IKEA w Gemini Park) pomoże klientom zaprojektować kuchnię, systemy przechowywania czy inne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i przestrzeni. Z kolei dzięki aplikacji IKEA zakupy można wygodnie zaplanować wcześniej, a dzięki funkcji shop&go szybciej je sfinalizować na miejscu, omijając kolejki

Nowy, kompaktowy sklep IKEA w Bielsku-Białej uzupełnia sieć punktów marki na Śląsku, do której należą m.in. duży sklep w Katowicach oraz Punkty Odbioru Zamówień, z których jeden znajduje się przy ul. Piekarskiej 130 w Bielsku-Białej. W kwietniu 2024 roku otwarto nowy format Studia planowania i zamówień IKEA w Gliwicach. 

Poniżej galeria zdjęć z otwarcia IKEI w Bielsku-Białej.

