Ile dać księdzu po kolędzie? Proboszcz parafii z Koniecpola podał konkretną kwotę

Zastanawiacie się ile dać księdzu po kolędzie? Wizyta duszpasterska zwykle zaczyna się po świętach Bożego Narodzenia, jednak w dużych parafiach, kolęda trwa już od połowy grudnia. Wizyty duszpasterskie w domach mieszkańców Koniecpola rozpoczęły się 26 grudnia. Proboszcz parafii Świętej Trójcy nie owijał w bawełnę i podał konkretną kwotę, jaką chciałby zobaczyć w kopercie po kolędzie 2023. Zatem pytania ile dać księdzu po kolędzie, odpadają. Zamiast zwyczajowego "co łaska", oczekiwania wobec parafian są spore.

Proboszcz z Koniecpola z ambony ogłosił kwotę co do złotówki.

- Jeśli chcemy podjąć dalsze prace renowacyjne przy kościele, potrzebne są środki, dlatego też w roku 2023 od osoby, która może zdobyć środki na utrzymanie, po czas emerytury ośmielam się prosić o 150,00 PLN, licząc również na te osoby, których wiara wystygła lub jeszcze nie została wzniecona, lub deklarujących się jako niewierzące i niepraktykujące, aby te osoby potraktowały naszą świątynię jako jedyny obiekt zabytkowy na terenie naszej Parafii, który warto ratować - czytamy w ogłoszeniach duszpasterskich.

Gdy prośba proboszcza Pawła Wojtynka została upubliczniona w Radiu Zet, treść ogłoszenia zmieniono. Dzisiaj możemy jedynie przeczytać dalszą część: "Od jutra rozpoczynamy spotkanie kolędowe z rodzinami naszej Parafii. Zwyczajem naszych Ojców chcemy, aby był to czas uroczysty dla przyjmującej rodziny, w miarę możliwości prosimy o biały obrus, pasyjka, świece, woda święcona, kropidło. Dzieci przygotowują zeszyt lub ćwiczeniówkę podobnie młodzież przygotowująca się do bierzmowania – plus indeks".

