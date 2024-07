Jacek Jaworek nie żyje. Są wyniki badań DNA

Ciało mężczyzny odnalezione z raną postrzałową głowy w Dąbrowie Zielonej, to poszukiwany do trzech lat za zabójstwo brata i jego rodziny - Jacek Jaworek! Potwierdziły to badania DNA. Opinia biegłego w tej sprawie wpłynęła do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, w czwartek, 25 lipca.

- Ustalono, że zwłoki mężczyzny odnalezione 19 lipca w Dąbrowie Zielonej, to zwłoki poszukiwanego od trzech lat mężczyzny Jacka J. - przekazał prok. Tomasz Ozimek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Opinia biegłego z zakresu badań genetycznych nie pozostawia żadnych wątpliwości. Na podstawie wstępnych wyników sekcji zwłok mężczyzny stwierdzono, że przyczyną zgonu były obrażenia głowy, powstałe na skutek jednokrotnego postrzelenia z broni palnej. Na ciele denata nie ujawniono innych obrażeń.

Śledczy od momentu ujawnienia ciała, podjęli czynności, które mają wyjaśnić okoliczności tego zdarzenia, a w szczególności ewentualnego udziału w nim osób trzecich. W sprawie przesłuchano szereg świadków oraz zabezpieczono zapisy monitoringów. Śledczy od samego początku mieli podejrzenie, że ciało odnalezione w Dąbrowie Zielonej, może należeć do poszukiwanego. Dlatego przeszukano również pomieszczenia i pojazdy, należące do jego rodziny, znajomych i innych osób.

- Uwzględniając ustalenia śledztwa w sprawie ujawnienia zwłok, Prokuratura Okręgowa w Częstochowie będzie prowadzić odrębne postępowanie dotyczące utrudniania śledztwa przeciwko Jackowi J., poprzez ukrywanie sprawcy zabójstwa w Borowcach w 2021 roku. Przestępstwo takie jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat - przekazał prok. Ozimek.

Już po odkryciu ciała prokurator Tomasz Ozimek, przekazał w rozmowie z "Super Expressem", że na miejscu odnalezienia ciała pracowali prokuratorzy z zespołu, który prowadzi sprawę Jacka Jaworka. Jak przekazał na miejscu zabezpieczono również pewne dowody, które jeszcze przed badaniami wskazywały na poszukiwanego. Poproszono również o identyfikację członka rodzina, jednak osoba ta nie była wstanie wskazać czy jest to rzeczywiście Jacek Jaworek.

Przypominamy, Jacek Jaworek był poszukiwany od 10 lipca 2021 roku. Był podejrzany o zabójstwo swojego brata Janusza, jego żony Justyny i ich 17-letniego syna Jakuba. Gdzie budowlaniec ukrywał się przez ostatnie trzy lata i czy ktoś mu pomagał? Na te pytania będą musieli również odpowiedzieć śledczy.

Po zabójstwie w 2021 roku, powołano specjalny specjalny zespół, który miał szukać Jaworka. Jednak nic nie wskórał. I w końcu śledztwo dotyczące potrójnego zabójstwa zostało zawieszone. Jak zaznacza kryminolog Brunon Hołyst, Jaworek nie był pierwszym przestępcą, który odwiedza mogiłę swoich ofiar. - To dość częste zjawisko, że zabójca pojawia się w takim miejscu, czasami targany wyrzutami sumienia - przekazał w rozmowie z Onetem Hołyst.

Prokuratura wznowi śledztwo w sprawie zabójstwa w Borowcach

Śledztwo w sprawie potrójnego zabójstwa w Borowcach zostało zawieszone dlatego, że Jacek Jaworek pozostawał nieuchwytny. Podejrzany był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Zawieszenie postępowania oznacza, że w sprawie, z uwagi na zebranie pełnego materiału dowodowego, nie są wykonywane czynności procesowe. W dalszym ciągu są jednak kontynuowane czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania podejrzanego, które są prowadzone przez Policję. Śledztwo to zostanie teraz podjęte, celem wydania decyzji dotyczącej podejrzanego Jacka Jaworka.