W niedzielny wieczór trener Probierz skontaktował się z Robertem Lewandowskim i oznajmił mu, że w kadrze potrzeba jest zmiana kapitana. To nie spodobało się Lewemu, który niebawem w mediach społecznościowych napisał, że stracił zaufanie do selekcjonera i dopóki on będzie prowadził kadrę, to on w niej nie zagra. Rozpętała się medialna burza. Następnego dnia podczas konferencji Piotr Zieliński został przdstawiony jako nowy kapitan.

Zieliński: Najważniejsze jest dobro kadry

- To na pewno ogromne wyróżnienie móc pełnić funkcję kapitana reprezentacji Polski - powiedział Piotr Zieliński podczas konferencji prasowej. - Olbrzymia odpowiedzialność wobec zawodników, sztabu, kibiców. Zrobię wszystko, abyśmy osiągali jak najlepsze rezultaty, żebyśmy dali dużo radość naszym kibicom i wygrywali mecze. Najważniejsze jest dobro drużyny. Wiemy, jaki jest cel po przyjeździe do Finlandii. Każdy musi dać z siebie maksa, żebyśmy zdobyli trzy punkty i umocnili pozycję w tabeli - deklarował polski pomocnik.

Bednarek kapitanem z Finlandią

Zieliński miał rozegrać 100. mecz w reprezentacji Polski. Jednak w Helsinkach nie wyprowadzi zespołu, bo przegrał walkę z urazem. To samo miało miejsce przed spotkaniem towarzyskim z Mołdawią. Trener Probierz miał nadzieję, że ze zdrowiem nowego kapitana będzie wszystko w porządku. Jednak przeliczył się i kapitanem będzie Jan Bednarek.

Ma najdłuższy staż w kadrze

Obrońca Southamptonu rozegrał w kadrze 68 meczów. W poprzednim spotkaniu z Mołdawią przejął opaskę po zejściu Kamila Grosickiego. Jednak sam nie dotrwał do końca zawodów, bo już w przerwie konieczna była zmiana.

Selekcjoner Michał Probierz zdecydował, że zmienia kapitana reprezentacji Polski. Miał nim być Piotr Zieliński, ale z powodu kontuzji nie zagra z Finlandią. Kto zatem będzie kapitanem polskiej kadry w Helsinkach? Najdłuższy staż w drużynie narodowej ma Jan Bednarek, obrońca Southampton.

