Jaworznicki Obszar Gospodarczy stracił inwestora. Prezydent Silbert walczy o Izerę

Fabryka Izery to nie tylko tysiące nowoczesnych, dobrze płatnych miejsc pracy dla miasta i całego regionu, ale przede wszystkim magnes dla kolejnych nowoczesnych firm i wyspecjalizowanych miejsc pracy. To również współpraca międzynarodowa ze światowym koncernem samochodowym Geely, produkującym samochody elektryczne, m.in.: Volvo, Smart, Zeekr (...) Wiele lat temu przewidzieliśmy, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej postawi przed nami wyzwanie dekarbonizacji gospodarki. Jako jeden z nielicznych samorządów nie usiedliśmy w bezczynnym oczekiwaniu na negatywne skutki takich zmian. W jedynym dostępnym, sensownym i interesującym dla biznesu miejscu stworzyliśmy największą nową strefę ekonomiczną w województwie śląskim – Jaworznicki Obszar Gospodarczy. Kiedy kopalnia węgla i elektrownie w Jaworznie przejdą do historii, musimy mieć pewność, że jesteśmy gotowi zmierzyć się z ich stratą, projektując nową działalność w branży motoryzacyjnej. Tym właśnie ma być Fabryka Izery i obszar gospodarczy wokół niej - przekonuje prezydent Jaworzna Paweł Silbert.