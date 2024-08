Jeśli spływ kajakiem to tylko tu. Oto najpiękniejsze miejsca. Tu nieźle popływasz

Gdzie najlepiej wybrać się na spływ kajakowy na Śląsku?

Zastanawialiście się kiedyś, gdzie najlepiej wybrać się na spływ kajakowy? W naszym regionie aż roi się od miejsc, w których można dać się "porwać' nurtowi rzeki. Jednym z takich miejsc jest dolina Białej Przemszy czyli lewego dopływu Przemszy, najważniejszej rzeki Zagłębia Dąbrowskiego. Spławny odcinek Białej Przemszy zaczyna się w Okradzionowie i prowadzi aż do ujścia rzeki do Przemszy na styku Sosnowca i i Mysłowic, na Trójkącie Trzech Cesarzy – miejscu, gdzie zbiegały się do 1918 r. granice trzech zaborów: pruskiego, austriackiego i rosyjskiego.

Najpopularniejszy wśród kajakarzy odcinek rzeki zaczyna się w Sławkowie i prowadzi do Sosnowca-Maczek. To odcinek w sam raz na jednodniowy spływ kajakowy, ale dla doświadczonych i wytrzymałych kajakarzy.

Podobnie jest w niewielkiej miejscowości Żyłka. Przez wieś liczącą około kilkuset mieszkańców przepływa Mała Panew, która jest prawym dopływem Odry, a jej źródło znajduje się w pobliżu miasta Koziegłowy.

Właścicielem spływu kajakowego w Żyłce jest Marcel Huniak, który prowadzi firmę od 2023 r. Jak tłumaczy, w okresie wiosenno-letnim najwięcej kajaków wypożyczanych jest w weekendy. Goście najczęściej wybierają spływ na trasie Krupski Młyn - Kielcza, który liczy około 8 kilometrów. Przepłynięcie go zajmuje średnio 2 godziny.

- Spływ na odcinku Krupski Młyn - Kielcza biegnie przez obszar natury 2000. To jedna z najbardziej malowniczych tras na całej rzece. Biegnie głównie lasem, a od czasu do czasu trzeba uważać na konary w wodzie. W sezonie na trasie średnia głębokość to około 25 cm dzięki temu to idealna trasa by zacząć swoją przygodę z kajakarstwem - podkreśla Marcel Huniak, właściciel firmy "Kajaki Żyłka - spływy kajakowe".

Jesteście ciekawi, gdzie najlepiej wybrać się na kajaki? Przygotowaliśmy dla Was listę. Znajdziecie ją w poniższej galerii.

