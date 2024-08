Sezon pielgrzymkowy w Polsce rozpoczęty. Wierni wyruszają w trasę

Lipiec i sierpień to dwa miesiące, które dla wielu wiernych w Polsce oznaczają sezon pielgrzymkowy. To właśnie w tym okresie rozpoczyna się podróż między innymi na Jasną Górę. W 2024 roku pielgrzymi także wyruszyli lub lada moment wyruszą w drogę, by dotrzeć do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.

Wierni wyruszają z różnych miejsc w Polsce, a po drodze praktykują swoje unikalne tradycje oraz rytuały. Bardzo ważnym elementem owych podróży są tzw. apele, czyli spotkania modlitewne w kościołach lub na zewnątrz, które kończą się wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Co ciekawe, pielgrzymki to nie tylko piesza podróż do wyznaczonego celu - dla osób biorących w niej udział to coś znaczenie więcej. Wierni podczas przemierzania trasy mają czas na refleksje oraz jest to również możliwość poznawania nowych osób.

Uczestnicy przemierzają nawet 600 km na nogach, wyruszając ze Szczecina lub 300 km rozpoczynają podróż z Warszawy, tym samym taka przechadzka potrafi trwać nawet 10-20 dni. W tym czasie więc tworzą się więzi oraz przyjaźnie na całe życie. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Pielgrzymka 2024 nie tylko na nogach. Coraz więcej osób rezygnuje z klasycznych tras

Choć pielgrzymowanie jest popularne, to niewiele osób wie, że nie opiera się ono tylko i wyłącznie na pokonywaniu tras pieszo. Okazuje się bowiem, że w Polsce można spotkać się także z wiernymi, którzy np. na Jasną Górę jadą na rowerach lub rolkach. Są to tak zwane pielgrzymki alternatywne, które idealnie obrazują fakt, iż forma duchowej aktywności Polaków dynamicznie się rozwija. Rower i rolki to jednak nie koniec. Jeśli interesują cię ciekawostki pielgrzymkowe, koniecznie sprawdź naszą galerię zdjęć powyżej, w której znajdziesz mnóstwo nieznanych dotąd faktów.