i Autor: Archiwum prywatne/FACEBOOK Kamilek z Częstochowy

Po tragedii w Częstochowie

Kamilek zginął z rąk ojczyma. Wchodzi w życie nowy przepis. Pomoże ofiarom?

Zofia Dąbrowska | PAP 17:03

Tragiczna śmierć Kamilka z Częstochowy, którego zakatował własny ojczym, wstrząsnęła Polską. Do tego stopnia, że rząd zmienił przepisy tak, by lepiej chronić dzieci przed domowymi sadystami. Co się zmieni? Jakie nowe przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zwane "ustawą Kamilka" wchodzą w życie 15 lutego?