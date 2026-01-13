Karambol na Śląsku. Autobus staranował osobówkę i wbił się w śmieciarkę

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-01-13 9:52

W Bytomiu kierowca autobusu najpierw z impetem uderzył w tył osobowego peugeota, a następnie, próbując ratować sytuację, wbił się w stojącą obok śmieciarkę. W wyniku zdarzenia cztery osoby odniosły obrażenia i wymagały pomocy medycznej. Wśród poszkodowanych znaleźli się pasażerowie autobusu oraz pracownicy służb komunalnych. Wszyscy uczestnicy kraksy byli trzeźwi.

  • 12 stycznia wieczorem na ulicy Witczaka w Bytomiu doszło do wypadku z udziałem autobusu miejskiego, Peugeota i śmieciarki.
  • W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały ranne i wymagały pomocy medycznej. Poszkodowani to dwaj pracownicy śmieciarki oraz dwoje pasażerów autobusu.
  • Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że winę za spowodowanie kolizji ponosi 52-letni kierowca autobusu, który nie zachował bezpiecznej odległości. Wszyscy uczestnicy byli trzeźwi.

Karambol w Bytomiu. Autobus staranował osobówkę i wbił się w śmieciarkę

Chwila nieuwagi doprowadziła do prawdziwego dramatu. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez bytomską policję, wszystko zaczęło się, gdy 26-letnia kobieta kierująca peugeotem zatrzymała się przed oznakowanym przejściem dla pieszych. Jadący za nią 52-letni kierowca autobusu miejskiego marki Akia nie zdołał w porę wyhamować.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 52-letni kierowca autobusu miejskiego (...) nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go osobowego Peugeota (...) i najechał na jego tył – czytamy w komunikacie mundurowych. Próbując uniknąć zderzenia lub zminimalizować jego skutki, kierujący autobusem wykonał gwałtowny manewr skrętu. Niestety, w efekcie pojazd uderzył w tył stojącej obok śmieciarki. Tuż przy pojeździe służb komunalnych znajdowało się dwóch pracowników, którzy wykonywali swoje obowiązki.

Polecany artykuł:

Policja szuka uczestnika "Kuchennych Rewolucji"! Niewiarygodne, co mu zarzucają

Cztery osoby ranne w wypadku

Siła uderzenia była na tyle duża, że skutki odczuli nie tylko pracownicy, ale również pasażerowie autobusu. W wyniku zdarzenia poszkodowani zostali dwaj mężczyźni obsługujący śmieciarkę – 18-latek i 21-latek. Obaj zostali przetransportowani do szpitala. Pomocy medycznej wymagało także dwóch pasażerów autobusu. Gwałtowne hamowanie i zderzenie sprawiły, że obrażeń doznali 19-letni mężczyzna oraz 56-letnia kobieta. Młody pasażer trafił do szpitala razem z pracownikami służb komunalnych. Jak podaje policja, 56-latka zgłosiła się do placówki medycznej samodzielnie po kilku godzinach od zdarzenia. Na szczęście kierująca peugeotem 26-latka oraz kierowca śmieciarki wyszli z karambolu bez szwanku.

Policjanci zbadali na miejscu stan trzeźwości wszystkich uczestników zdarzenia – każdy z nich był trzeźwy. Teraz śledczy będą szczegółowo wyjaśniać przyczyny i okoliczności wypadku. Jednocześnie mundurowi po raz kolejny zwracają się z ważnym apelem. Policjanci apelują o ostrożność i zachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, zwłaszcza w trudnych warunkach zimowych. Śliska nawierzchnia i ograniczona widoczność znacznie wydłużają drogę hamowania, co może prowadzić do tragedii.

Karambol na Śląsku. Autobus staranował osobówkę i wbił się w śmieciarkę
6 zdjęć
Super Express Google News
Zabił ukochaną dwoma nożami
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŚLĄSKA POLICJA
ŚMIECIARKA
WYPADEK
AUTOBUS