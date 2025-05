Karolina chciała odejść, Grzegorz zwabił ją do garażu. Tragiczny finał

Zwabił Karolinę O. podstępem do garażu. Gdy kobieta tam weszła i w pewnym momencie się odwróciła tyłem do Grzegorza O. wtedy ten ją uderzył co najmniej trzy razy obuchem siekiery w głowę. Potem zamknął na klucz drzwi do garażu zostawiając tam leżącą na podłodze w agonii ofiarę. Siekierę przyniósł tam wcześniej, zwykle była ona w piwnicy, służyła do rąbania drewna.