To tutaj znaleziono poćwiartowanego 62-latka! Zatrzymano jego syna. Horror w Katowicach

Katowice. Poćwiartowane ciało 62-latka. Zatrzymano jego syna

W środę, 21 grudnia w budynku przy ul. Korfantego w Katowicach znaleziono poćwiartowane zwłoki 62-letniego mężczyzny. Dwa dni wcześniej zgłoszono jego zaginięcie. Finał okazał się makabryczny. - Zwłoki, które zostały ujawnione w pomieszczeniach piwnicznych były rozczłonkowane, poćwiartowane. Prawdą też jest, że dwa dni wcześniej zgłoszono na policji zaginięcie tego mężczyzny - powiedział wiceszef Prokuratury Rejonowej Katowice Północ Jakub Jagoda. Śledczy w środę po południu nadal prowadzili intensywne działania w dwukondygnacyjnym budynku w dzielnicy Wełnowiec. Na razie nie ujawniono szczegółów tej makabry.

Policja poinformowała za to, że zatrzymano 37-letniego mężczyznę. To syn ofiary. Na razie nie wiadomo, kiedy zostaną z nim przeprowadzone czynności. Może to się odbyć jeszcze w środę lub w czwartek (22 grudnia). Po przesłuchaniu prawdopodobnie usłyszy zarzuty. Śledczy mają wkrótce przeprowadzić sekcję zwłok denata. - Będzie ona odmienna od tradycyjnie rozumianej sekcji zwłok pod względem metodyki jej prowadzenia, ale o tym zdecyduje prowadzący badanie sekcyjne i prokurator, który będzie brał w nim udział - dodaje Jagoda. Sekcja wskaże, jak doszło do śmierci 62-latka. Poniżej znajdują się zdjęcia z miejsca znalezienia poćwiartowanych zwłok z Katowic.

Katowice. W piwnicy tego budynku leżał poćwiartowany 62-latek! [ZDJĘCIA]