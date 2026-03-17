Wielka zmiana dla mieszkańców Katowic. Pięć kilometrów nowych torów

Władze Katowic stoją przed ogromnym wyzwaniem infrastrukturalnym, jakiego w tym mieście jeszcze nie było. W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja pięciokilometrowej trasy tramwajowej. Nowe tory połączą funkcjonujące już Centrum Przesiadkowe Brynów z planowanym węzłem przesiadkowym w Kostuchnie, ułatwiając dojazd z południa Katowic.

Głównym celem tego ambitnego planu jest nie tylko znaczące skrócenie podróży do śródmieścia. Włodarze liczą na to, że inwestycja całkowicie odmieni nawyki komunikacyjne osób mieszkających w południowych rejonach stolicy Śląska.

Dzięki nowym torowiskom, w godzinach największego natężenia ruchu podróż z Kostuchny na katowicki rynek potrwa jedynie 25 minut.

To będzie bez wątpienia atrakcyjna alternatywa dla samochodów i autobusów. Poprawi komfort mieszkańców i pozwoli ograniczyć ruch w centrum – mówił Bolesław Knapik, prezes spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Rekordowy projekt za setki milionów. Unia dokłada do tramwaju

Ogromne przedsięwzięcie finansowane jest przy silnym wsparciu z zewnątrz. Środki płyną z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Całkowity koszt tego gigantycznego projektu szacuje się na ponad 640 milionów złotych. Z tej kwoty aż ponad 287 milionów złotych stanowi unijna dotacja. W ramach prac powstanie nie tylko samo torowisko, ale również nowoczesny węzeł przesiadkowy, który zintegruje różne formy transportu publicznego.

– Budowa tramwaju na południe to projekt, którego Katowice nie miały od kilkudziesięciu lat. To ważne połączenie dla mieszkańców, które znacznie poprawi skomunikowanie miasta – podkreślał wojewoda śląski, Marek Wójcik.

Nowe tory o długości około 4,6 kilometra zostaną poprowadzone wzdłuż istniejących już układów drogowych. Co istotne dla cyklistów, równolegle z linią tramwajową zbudowana zostanie ścieżka rowerowa. Miasto liczy, że rozwój transportu szynowego skłoni kierowców do przesiadki, co w efekcie rozładuje miejskie korki i wpłynie na czystsze powietrze.

Kiedy pierwsi pasażerowie pojadą nową trasą? Znamy daty

Procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę, wystartowała 16 marca 2026 roku. Firmy budowlane mają czas na złożenie swoich propozycji do 20 kwietnia 2026 roku. Zwycięzca przetargu będzie miał dokładnie 30 miesięcy od momentu zawarcia kontraktu na ukończenie wszystkich prac. To oznacza, że inauguracja nowej trasy i pierwsze kursy tramwajów planowane są na pierwszą połowę 2029 roku.

Cały projekt jest odpowiedzią na wieloletnie postulaty mieszkańców, którzy domagali się lepszej komunikacji między rosnącym południem a centrum Katowic. Realizacja tej ogromnej inwestycji zapewni im szybsze, bardziej komfortowe dojazdy, oferując zarazem transport przyjazny środowisku i bezpieczny.