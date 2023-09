Kiedy w Katowicach i Sosnowcu zaczną grzać kaloryfery?

To bardzo trudna akcja ratunkowa

Kibole przyłapani przed ustawką. Policjantom tłumaczyli, że przyjechali do lasu na grzyby

Mieszkańcy otrzymali nakaz zakończenia wszelkich prac i remontów związanych z montowaniem kaloryferów do 15 września. Dopiero po tej dacie może się rozpocząć napełnianie sieci ciepłowniczej.

- Do 15 września muszą się zakończyć wszelkie prace na sieci i zgłoszona gotowość do użytkowania. Musimy uniknąć sytuacji, gdy dochodziło do zalania mieszkania z powodu rozkręconych grzejników – dowiedzieliśmy się w PEC w Bytomiu.

Kiedy rozpocznie się sezon grzewczy

O dacie rozpoczęcia sezonu grzewczego decyduje rozporządzenie ministra gospodarki.

Przyjęło się, że zarządcy budynków włączają ogrzewanie, gdy przez co najmniej trzy dni z rzędu temperatura powietrza spadnie poniżej 10 st. C, a w mieszkaniach temperatura jest niższa od 16 st. C. Uruchomienie dostawy coepła nstępuje na wniosek zarządcy nieruchomości.

Jak informują administracje osiedli i spółdzielnie mieszkaniowe, data rozpoczęcia sezonu grzewczego zostanie wkrótce podana mieszkańcom do publicznej wiadomości.

- Na razie nie mamy planów rozpoczęcia sezonu grzewczego – dowiedzieliśmy się w największej spółdzielni mieszkaniowej Lokator w Dąbrowie Górniczej.

- Wkrótce mieszkańcy poznają termin rozpoczęcia grzania kaloryferów. Ale jeszcze nie tak szybko – informuje Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa.

W podobnym tonie wypowiadają się także administracje innych osiedli w Sosnowcu, Tychach i Bytomiu.

Data rozpoczęcia sezonu grzewczego

W ubiegłym roku kapryśny wrzesień powodował, że mieszkańcy marzli, bo w wychłodzonych mieszkaniach temperatura spadła poniżej 15 st. C. Na niektórych osiedlach mimo zgłoszonej gotowości do rozpoczęcia sezonu grzewczego kaloryfery były zimne z powodu licznych awarii. Tak było m.in. na osiedlu w Katowicach Ligocie i dzielnicy Wierzbowa.

Tym razem nawet w sytuacji przedłużających się remontów centralnego ogrzewania, w mieszkaniach nie powinniśmy czuć chłodu.

Sezon grzewczy w Polsce rozpocznie się dopiero po 1 października.