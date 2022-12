To jest absurd!

Kierowca zatrzymał się, by przepuścić matkę z wózkiem. Nagle stało się to. Nagranie z kamery jest szokujące

Mrożące krew w żyłach sceny rozegrały się na osiedlu Witosa w Katowicach i choć do zdarzenia doszło we wrześniu, śląska policja postanowiła opublikować nagranie z tego zdarzenia kilka dni temu.

Na nagraniu z kamerki innego kierowcy widać, jak 21 września bieżącego roku, na osiedlu Witosa tuż przed przejściem dla pieszych zatrzymuje się kierowca, by przepuścić pieszą idącą z wózkiem. Dokładnie w tym czasie z lewej strony nadjeżdża rozpędzony renault, który pruje pasem wyłączonym z ruchu i nawet nie dostrzega pieszej z wózkiem na przejściu.

Nagranie z kamerki samochodowej zostało przesłane na skrzynkę Stop Agresji Drogowej, aż w końcu trafiło do śląskiego garnizonu. Policjanci namierzyli sprawcę.

- Mężczyzna przyznał się do popełnionych wykroczeń i dobrowolnie poddał karze, a o jej wymiarze ostatecznie zadecyduje sąd. Za tak lekceważące podejście do bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego na konto kierowcy trafi 15 punktów, a dodatkowo grozi mu grzywna do 30 tysięcy złotych i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów - informuje policja.