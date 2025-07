Bytom. Prawie 30 mln zł dla szpitala

Centrum Zdrowia Psychicznego znajduje się w dwóch budynkach: C1 – wybudowanym w latach 60. XX wieku; i C2 – powstałym w roku 1911. Ich remont pozwoli na zoptymalizowanie dotychczasowych pomieszczeń i zaaranżowanie w sposób bardziej funkcjonalny. Zmniejszenie liczby osób w salach zwiększy komfort pobytu pacjenta w szpitalu. Utworzonych zostanie

7 sal trzyosobowych;

4 sale czteroosobowe;

jedna sala pięcioosobowa.

Będą również 3 sale jednoosobowe z pełnym monitoringiem i jedna izolatka.

- Jest to największe dofinansowanie do inwestycji, jakie szpital kiedykolwiek pozyskał - cieszy się Mariusz Kokosza, dyrektor bytomskiego szpitala. - Dzięki niemu będziemy mogli zwiększyć liczbę łóżek z 40 do 45 w Oddziale Psychiatrii i kupić sprzęt potrzebny do wprowadzenia najnowocześniejszych metod leczenia. Pacjenci będą mieli do dyspozycji komfortowe sale z węzłami sanitarnymi, poprawią się też warunki udzielania porad w Poradni Zdrowia Psychicznego. Trzeba również mieć na uwadze komfort pracy personelu. W całym kraju jest deficyt psychiatrów. Liczę na to, że lepsze warunki pracy i nowoczesne wyposażenie przyciągną nowych specjalistów do pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego - dodaje.

Co się zmieni w Centrum Zdrowia Psychicznego?

Opieka nad pacjentem chorym psychicznie musi uwzględniać również bezpieczeństwo wszystkich przebywających w oddziale psychiatrii osób, zwłaszcza kiedy chory jest pobudzony i nieświadomy swojego zachowania. Pomieszczenia, gdzie chorzy są izolowani, będą wyposażone w taki sposób, by zapewnić chorym bezpieczeństwo (certyfikowane okładziny ścienne, drzwi, przystosowane łóżka), w pełni szanując jego prawa i godność. Izolatki będą salami pojedynczymi, wyposażanymi w osobne węzły sanitarne, a pełen monitoring i bezpośrednie sąsiedztwo dyżurek personelu pozwoli na maksymalnie ograniczenie uciążliwości leczenia, w tym stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Poprawią się również warunki leczenia pacjentów Oddziału Dziennego Psychiatrii. Pomieszczenia do terapii będą bardziej przestronne, wyposażone w klimatyzację i niezbędny sprzęt, a ich układ będzie odzwierciedlał potrzeby Oddziału. Z kolei w Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie mieści się Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, będzie więcej przestrzeni dla oczekujących na poradę pacjentów, a gabinetów przyjmujących specjalistów będzie więcej i będą one wyposażone w sposób umożliwiający realizację świadczeń na najwyższym możliwym poziomie.

- Bardzo ważną częścią tej inwestycji jest zakup sprzętu do nowoczesnych form leczenia - podkreśla Wojciech Sołtys, z-ca dyrektora ds. Centrum Zdrowia Psychicznego. - Będą to aparaty do: elektrowstrząsów, przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, biofeedback oraz fototerapii. Metody te pomagają regulować aktywność mózgu i są skuteczne m.in. w leczeniu lekoopornych depresji, psychoz czy zaburzeń lękowych. Metody te umożliwią potencjalizację stosowanych obecnie metod terapeutycznych, gwarantując chorym najwyższą skuteczność leczenia i znacznie skracając niezbędny czas ich hospitalizacji. Skorzystają na tym również przyszłe kadry nabywające wiedzę w Centrum Zdrowia Psychicznego w Bytomiu. Już teraz CZP jest ośrodkiem szkolącym w ramach psychologii klinicznej, posiada również 12 miejsc specjalizacyjnych psychiatrii dorosłych - wylicza.

Dotacja uwzględnia również zakup wyposażenia sal chorych (łóżek, szafek); gabinetów lekarskich, pielęgniarskich i psychologów (biurka, komputery, AGD do pomieszczeń socjalnych), sprzęt audiowizualny dla potrzeb terapeutycznych. Będą kupione także: wózki, pasy unieruchamiające, podnośnik pacjenta, kozetki, krzesła, taborety, alkomaty, panele przyłóżkowe aparat do znieczulenia, aparat EEG, aparat EKG, defibrylatory, kardiomonitory, pompa infuzyjna, ssaki elektryczne.