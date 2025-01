Kolęda 2024. Ile dać księdzu do koperty? Zdania księży są podzielone

Ile dać księdzu do koperty podczas kolędy?

Wizyta duszpasterska, znana również jako kolęda, to wieloletnia tradycja, podczas której księża odwiedzają domy swoich parafian. Zwyczaj ten, choć powszechny, budzi wiele emocji i kontrowersji. Głównie za sprawą tego, ile pieniędzy powinno znaleźć się w kopercie. Kwestia nie jest jasna, bowiem prawo kanoniczne nie narzuca żadnej konkretnej sumy jako datku za wizytę duszpasterza i pobłogosławienie domu. Nie przeszkadza to jednak niektórym parafiom w odgórnym ustaleniu, ile wierni powinni zostawić w kopercie. Tak między innymi było w ubiegłym roku, gdy proboszcz parafii Świętej Trójcy w Koniecpolu nie owijał w bawełnę i podał konkretną kwotę, chciał zobaczyć w kopercie 150 złotych. Z kolei w tym roku szeroko jest komentowana kwota "co łaska" podczas kolędy w niewielkiej parafii w podlaskiej miejscowości Narew. Tam proboszcz wprost zwrócił się do wiernych z ambony, mówiąc, że zgodnie z jego zaleceniami rodziny powinny włożyć do koperty 500 złotych, natomiast osoby samotne – 250 złotych. Dodał jednak, że datki są dobrowolne.

Zatem ile to jest co łaska?

Ośrodek badawczy Ariadna na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadził sondaż. Zapytano Polaków ile zamierzają włożyć do koperty podczas kolędy 2024/2025. Proboszczowie nie mogą liczyć na hojność swoich parafian. Zdecydowana większość zadeklarowała, że do koperty włoży 50 złotych. Taką kwotę zadeklarowało 28 procent badanych. 100 złotych do koperty planuje włożyć 25 procent respondentów. 10 procent badanych zamierza włożyć do koperty 20 złotych, a 8 procent nie planuje przekazać żadnej kwoty. 6 procent zadeklarowało, że da księdzu do koperty od 100 do 200 złotych. Tylko 1 procent badanych zapowiedział, że do koperty włoży do 500 złotych.

