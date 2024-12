i Autor: TOMASZ MATUSZKIEWICZ / SE, Shutterstock

Ksiądz zdradził, na co idą pieniądze z kolędy. Remont kościoła to nie wszystko!

Choć do rozpoczęcia wizyt duszpasterskich pozostało jeszcze trochę czasu, to na stronach niektórych parafii pojawiły się już dokładnie rozpisane plany kolęd. Właśnie tak jest w przypadku parafii w Żorach na Śląsku. W ogłoszeniu przekazano jednak nie tylko daty odwiedzin księdza, ale również zakomunikowano, na co konkretnie zostaną przeznaczone zebrane pieniądze.