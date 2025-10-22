Kolęda po nowemu. W tym roku ksiądz nie zapuka do drzwi. Wierni muszą wypełnić formularz

Anastazja Lisowska
2025-10-22 8:02

Kolęda od lat była jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów życia parafialnego - ksiądz odwiedzał wiernych, modlił się z rodziną i błogosławił dom. Teraz jednak ta tradycja przechodzi duże zmiany. W wielu parafiach nadchodząca kolęda będzie bowiem wyglądać zupełnie inaczej niż dawniej, a o wizycie duchownego nie zadecyduje już sam harmonogram.

Wizyta duszpasterska, czyli popularna kolęda

i

Autor: Getty Images Do wizyty duszpasterskiej trzeba się przygotować. Wierni zastanawiają się, ile dać księdzu po kolędzie
Kolęda 2025 na nowych zasadach? Spotkania z księdzem już niebawem

Kolęda, czyli wizyta duszpasterska, to wielowiekowa tradycja w kościele katolickim, podczas której kapłan odwiedza parafian w ich domach, modli się z rodziną, błogosławi mieszkanie i rozmawia z wiernymi o ich życiu duchowym. Zwykle odbywa się w okresie po Bożym Narodzeniu – od końca grudnia do początku lutego – i stanowi nie tylko okazję do wspólnej modlitwy, ale też do bliższego poznania parafian przez duszpasterza. Lada moment rozpoczną się pierwsze spotkania tego typu duchownych z wiernymi, lecz wiemy już, że w niektórych parafiach tradycyjna forma kolęd znana sprzed lat nie będzie już obecna.

Wizyta duszpasterska tylko dla chętnych. Ksiądz nie owijał w bawełnę

Tradycja odwiedzania wiernych po świętach Bożego Narodzenia uległa znacznym zmianom po pandemii COVID-19. Wiele parafii utrzymało wprowadzone wówczas rozwiązanie i do dziś w części z nich kolęda odbywa się wyłącznie na zaproszenie. Wiadomo już, że będzie tak w tym roku m.in. w parafii w Świętochłowicach - proboszcz już postanowił poinformować wiernych w mediach społecznościowych.

Kolęda 2025/2026 odbędzie się w naszej parafii tylko „przez zapisy”. Przekazujmy tę informację wszystkim w naszej okolicy. Chętni do zaproszenia duszpasterzy mogą zgłosić się przez formularz - napisał proboszcz na Facebooku parafii.

Kiedy rozpoczyna się kolęda 2025?

Choć kolędy tradycyjnie rozpoczynają się tuż po Bożym Narodzeniu i trwają do Święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego), niektóre parafie zdecydowały się rozpocząć wizyty już we wrześniu. Tak jest m.in. w jednej z miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim Strzelce-Górne, gdzie księża rozpoczęli odwiedziny parafian wyjątkowo wcześnie. Jeśli nie wiesz, kiedy w twojej parafii rozpoczyna się sezon kolęd, polecamy sprawdzić stronę internetową kościoła lub zapytać proboszcza.

KOLĘDA