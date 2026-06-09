Noworodek pozostawiony w oknie życia w Częstochowie

W oknie życia prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Częstochowie pozostawiono noworodka. Chłopczyk został znaleziony w niedzielne popołudnie, tuż po zakończeniu długiego czerwcowego weekendu. Dzięki szybkiej reakcji opiekunek dziecko natychmiast trafiło pod opiekę służb medycznych. Jego stan jest dobry i nie zagraża mu niebezpieczeństwo. To już dziewiąte dziecko, które od 2008 roku znalazło schronienie w częstochowskim oknie życia.

Alarm uruchomił się w placówce przy ul. św. Kazimierza, gdzie działa Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Dom Życia”. Siostry natychmiast udały się do okna życia i odnalazły noworodka.

Chłopczyk był odpowiednio zabezpieczony przed wychłodzeniem i nie wymagał pilnej interwencji medycznej. Zgodnie z procedurami na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe oraz policję. Dziecko zostało przewiezione do szpitala, gdzie przejdzie szczegółowe badania.

Policjanci sprawdzą natomiast okoliczności pozostawienia niemowlęcia.Lekarze określają stan noworodka jako stabilny. Po zakończeniu procedur medycznych i prawnych o jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny, który wskaże formę opieki nad dzieckiem. W takich przypadkach najczęściej rozpoczyna się procedura prowadząca do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej lub adopcji.

Częstochowskie okno życia zostało otwarte pod koniec 2008 roku z inicjatywy Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz Sióstr Służebniczek. Powstało przy prowadzonym przez zakonnice ośrodku opieki nad najmłodszymi dziećmi. Od chwili uruchomienia miejsce to wielokrotnie dawało schronienie dzieciom, których rodzice nie byli w stanie zapewnić im opieki.

Okna życia w województwie śląskim

Województwo śląskie należy do regionów, w których działa stosunkowo dużo okien życia. Funkcjonują one m.in. w Częstochowie, Katowicach, Sosnowcu, Bielsku-Białej i Piekarach Śląskich.

Idea okien życia polega na umożliwieniu anonimowego i bezpiecznego pozostawienia noworodka przez rodzica znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej. Po otwarciu okna uruchamia się alarm, który informuje personel o obecności dziecka.

Następnie niemowlę trafia pod opiekę medyczną, a dalsze decyzje dotyczące jego przyszłości podejmowane są zgodnie z obowiązującymi procedurami sądowymi. W przypadku niedzielnego zdarzenia najważniejsza informacja pozostaje niezmienna – chłopiec jest bezpieczny, a dzięki funkcjonowaniu okna życia otrzymał szansę na dalszą opiekę i nowe życie.