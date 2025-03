i Autor: Shutterstock Jaworze nowym uzdrowiskiem

Kolejne uzdrowisko na mapie Polski? Ruszyły pierwsze odwierty!

Z roku na rok rośnie zainteresowanie turystyką uzdrowiskową i tym samym coraz więcej osób szuka miejsc, w których można odpocząć i zadbać o zdrowie z dala od zgiełku miasta. Nic więc dziwnego, że kolejne miejscowości dostrzegają potencjał oraz podejmują działania, by dołączyć do grona oficjalnych uzdrowisk w Polsce. Aktualnie o status walczy pewna miejscowość na śląsku i lada moment może przyjąć do siebie kuracjuszy.