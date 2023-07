Kolejny atak na ratowników w Katowicach. W ruch poszły szklane butelki

Co za koszmar!

Atak na ratowniczkę medyczną w Katowicach

Jak przekazało Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe, zespół ZRM interweniował wobec pijanego mężczyzny, któremu ratownicy chcieli udzielić pomocy. Nie spodziewali się, że dojdzie do takiej eskalacji agresji. - Mężczyzna pod wpływem alkoholu agresywnie zareagował na ratowników, którzy chcieli udzielić mu pomocy. W ich stronę kierował wulgaryzmy oraz zaatakował ratowniczkę, próbując uderzyć ją szklaną butelką. Ratownicy schronili się w ambulansie. Mężczyzna zdewastował karetkę, rzucając w nią szklanymi butelkami - opisuje katowicki WPR. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Jak ustalono, 76-latek wybił szybę i uszkodził karoserię w ambulansie. Starty oszacowano na kwotę ponad 11 tys. zł. Według badań miał około 1,2 promila alkoholu. Został osadzony w policyjnym areszcie. Tymczasem zniszczony ZRM został wyłączony z gotowości na wiele godzin. Na szczęście ratownicy nie odnieśli żadnych obrażeń

- Podejrzanemu przedstawiono zarzuty kierowania gróźb wobec ratowników medycznych w celu zmuszenia ich do zaniechania prawnej czynności służbowej, usiłowania naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych a także ich znieważenia i zniszczenia karetki pogotowia. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Podczas czynności procesowych przyznał się do winy. Na czas trwającego postępowania zastosowano wobec mężczyzny policyjny dozór, a także zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi - podaje katowicka policja. Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia.

Kolejny atak na ratowników z Katowic

Przypomnijmy, że to kolejne takie zdarzenie w ostatnim czasie. Kilka dni wcześniej ratownicy zostali zaatakowani przez mężczyznę, który "próbował gryźć i uderzać pięściami" chcących mu pomóc medyków. Agresora udało się obezwładnić przy pomocy drugiego zespołu ratowników, który interweniował u innego pacjenta w podobnym stanie. O całej sytuacji ratownicy także powiadomili policję.