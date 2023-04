i Autor: Shutterstock; GCZD w Katowicach

"Koszmar przy pieczeniu babeczek. Mama tylko na chwilę spuściła ją z oka. Blizna zostanie na całe życie"

Wystarczy chwila nieuwagi, by skończyło się tragedią. Dziecięca ciekawość połączona z przedmiotami, które powinny być po za zasięgiem dzieci, może doprowadzić do tragedii. Baterie, spinki do włosów, igły, klucze, to tylko część przedmiotów, które lądują w dziecięcych przełykach i żołądkach. Lekarze pokazali przerażającą gablotę. Wisi w szpitalnym korytarzu.