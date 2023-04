Krystyna Wałach nie żyje. Radna zmagała się z ciężką chorobą

Rybnik. Nie żyje radna Krystyna Wałach

O śmierci radnej informują lokalne media z Rybnika. Krystyna Wałach była radną z ramienia Wspólnie dla Rybnika. Zasiadała w Komisji Ochrony Powietrza, Ekologii i Przemysłu, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Odeszła w wieku 61 lat po ciężkiej chorobie. O śmierci Krystyny Wałach poinformowała Rada Dzielnicy Chwałęcice. - Będę wspominał Krystynę jako osobę bardzo spokojną, jasno określającą swoje cele, dążącą do pojednania, szukającą do rozwiązań. Była solidnie przygotowana do sesji i nikomu nie wchodziła w cudzą przestrzeń szukając rozwiązań do miasta - wspomina zmarłą na łamach rybnik.com.eu radny Marek Florczyk. Na razie nie są znane szczegóły pogrzebu. Bliskim zmarłej przekazujemy w imieniu redakcji wyrazy współczucia.

To druga śmierć wśród radnych Rady Miasta w Rybniku tej kadencji. 20 września 2021 roku zmarła Grażyna Kohut.

