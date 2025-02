Ksiądz na portalu randkowym. Biskup: „Dawał światło, jednak sam był pogubiony”

Nowy proboszcz w parafii w Łubowicach

Ten skandal wstrząsnął nie tylko parafią Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łubowicach pod Raciborzem, ale dosłownie całym polskim kościołem. 52-letni proboszcz, ksiądz Andrzej S., założył konto w aplikacji randkowej. Publikował na nim lubieżne zdjęcia, na których nosił maski czy skórzane pasy. Pisał wprost, że preferuje biseksualność, grę wstępną i spotkania na żywo. Przyznał, że „lubi miłość klasyczną, francuską, spotkania niekoniecznie we dwoje”.

Mimo że na portalu randkowym duchowny posługiwał się pseudonimem Anderes i zasłaniał twarz, parafianie rozpoznali go, m.in. po tatuażach i charakterystycznym zegarku, a także wyposażeniu… plebanii, gdzie robił sobie zdjęcia.

Wybuchła potężna afera, ale duchowny początkowo wszystkiemu zaprzeczał. Ostatecznie, pod koniec stycznia, do wszystkiego się przyznał, przeprosił wiernych i opuścił plebanię. Przez cztery tygodnie w parafii w Łubowicach nie było proboszcza, a posługę kapłańską pełnili księża Oblaci.

Do zmiany doszło w minioną sobotę, 22 lutego, kiedy do miejscowego kościoła przebył biskup opolski Andrzej Czaja. Odprawił on mszę, a także przedstawił nowego proboszcza, księdza Michała Krupę. - Przyjmijcie go z otwartością, otoczcie modlitwą – poprosił parafian – jak relacjonuje portal naszraciborz.pl - biskup Czaja.

Szef opolskiego kościoła odniósł się również do skandalu, który skutkował zmianą proboszcza. - Po tym, jak się okazało wielkie zgorszenie we wspólnocie, a przyczyną tego zgorszenia wasz były proboszcz, ksiądz Andrzej. Przybywam tu, by powiedzieć słowo „przepraszam” z powodu podwójnego życia tego, który przecież miał być wam światłem i, można powiedzieć, że dziwne to wszystko, bo przecież światło dawał, a jednak sam był pogubiony… - cytuje biskupa Czaję naszracibórz.pl.

Biskup zaapelował do wiernych również o modlitwę „o umocnienie naszej wiary. - Bo zawsze zgorszenie, zwłaszcza pasterza, bardzo mocno uderza w wiernych, wiarę owieczek. To jest niewątpliwie czas trudny, przybywam więc, by z wami się o umocnienie wiary modlić do Pana, by ten zawód, który sprawił pasterz, nie oddziaływał negatywnie na naszą więź z Bogiem. Przybywam też, by wraz z wami dokonać przebłagania Boga za grzech podwójnego życia i wielkiego zgorszenia ks. Andrzeja – dodał ks. Andrzej Czaja.