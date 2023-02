Ksiądz z Gliwic dał dyspensę klientom sklepu. Internauci wściekli! Wybuchła afera

i Autor: Archiwum/Facebook Ksiądz dał dyspensę klientom sklepu w Gliwicach. Jest oświadczenie

Afera w sieci!

Ksiądz z Gliwic dał dyspensę klientom sklepu mięsnego! Potężna afera, ludzie zbulwersowani

Wielki Post to czas zachowania umiaru, ale jeden z księży zrobił wyjątek dla klientów pewnego sklepu w Gliwicach. W mediach społecznościowych krąży bowiem informacja, że proboszcz parafii NMP Matki Kościoła udzielił dyspensy dla klientów sklepu sieci jednego ze sklepów. Wiele osób myśli, że to fake news, ale to nieprawda! Z jednym zastrzeżeniem - sprawa jest tak świeża, jak szynka zielonego koloru.