Afera w diecezji sosnowieckiej

Księża dostali instrukcję, co robić w razie zatrzymania. Kuria potwierdza autentyczność instrukcji

Kuria diecezjalna po ostatnich zatrzymaniach księży rozesłała do pozostałych duchownych w diecezji, instrukcję, co robić w razie zatrzymania. Pismo ujawniła Gazeta.pl, a jego autentyczność właśnie potwierdziła kuria. Instrukcja została rozesłana do księży w czwartek, czyli już po zatrzymani dwóch księży i jednego byłego duchownego.