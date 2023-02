Ktoś zgubił 63 tys. złotych w Katowicach. Po kasę zgłosiło się... 20 osób!

Zgubione pieniądze w Katowicach. Zgłosiło się 20 właścicieli

Nie dają szczęścia, ale ułatwiają życie. Pieniądze, bo o nich mowa, są ważne dla każdego człowieka, choć oczywiście nie najważniejsze. Z pewnością ten kto zgubił sporą kasę w Katowicach, musi teraz obgryzać palce z nerwów. Chodzi o 63 tys. złotych, które 28 stycznia 2021 roku przyniesiono do Biura Rzeczy Znalezionych. Na tę kwotę składało się 42,9 tys. złotych, 4 tys. euro oraz 300 dolarów. Po dwóch latach, jeśli nie udałoby się ustalić właściciela, pieniądze trafiłyby do znalazcy. Ale tak nie będzie, bowiem po grubą kasę zgłosiło się... 20 "właścicieli". Każdy z nich opowiedział swoją wersję historii o tym, jak zgubił banknoty. Miasto nie może jednak tego zweryfikować, kto ma rację, więc głos decydujący będzie miał sąd. - Przekazaliśmy środki do depozytu sądowego i tam sąd zdecyduje, co z tymi środkami dalej się stanie - mówi Sandra Hajduk, rzeczniczka katowickiego magistratu cytowana przez RMF FM.

