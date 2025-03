Bogata oferta lotów z Katowice Airport na sezon letni. Jakie nowości?

Jak informuje w komunikacie Piotr Adamczyk, rzecznik Katowice Airport, już 30 marca 2025 r. wchodzi w życie letni rozkład, który otworzy przed podróżnymi z Górnego Śląska bogatą siatkę połączeń. Z lotniska w Pyrzowicach będzie można dotrzeć do 96 portów w 32 państwach (łącznie 117 tras). Wśród propozycji nie zabraknie nowych, interesujących kierunków.

Węgierska linia Wizz Air uruchomi pierwsze rejsy do:

Kiszyniowa (od 1 czerwca),

Pizy (od 2 czerwca),

Madrytu (od 3 czerwca).

Z kolei irlandzki przewoźnik Ryanair otworzy połączenia do:

Dubrownika (od 31 marca),

Brukseli-Charleroi (od 1 kwietnia),

Budapesztu (od 3 lipca).

Ponadto w sezonie letnim pasażerowie będą mogli skorzystać z pięciu nowych połączeń czarterowych:

El Alamein w Egipcie,

Sitia w Grecji,

Kutaisi w Gruzji,

Tabarki w Tunezji,

Wadżdż w Maroku.

Letni rozkład lotów będzie obowiązywał do ostatniej soboty października włącznie.

Szczegóły regularnych połączeń lotniczych latem 2025 r. Przebojami Włochy i Hiszpania

W sezonie "Lato 2025” linie Wizz Air, Ryanair, PLL "LOT” oraz Air Dolomiti/Lufthansa zaoferują łącznie 51 tras do 46 lotnisk w 21 państwach.

Królować będą połączenia do Włoch to aż 15 tras. Ryanair obsłuży dziewięć z nich:

Alghero,

Bari,

Forli,

Katania,

Mediolan-Bergamo,

Reggio Calabria,

Rzym-Fiumicino,

Trapani,

Wenecja-Treviso.

Wizz Air zaoferuje loty do:

Katanii,

Neapolu,

Pizy,

Rzymu-Fiumicino.

Do Hiszpanii będzie można polecieć na 7 trasach. Wizz Air do Alicante, Barcelony, Fuerteventury, Madrytu, Malagi i Teneryfy, a Ryanair jedynie do Alicante.

Połączenia do Chorwacji to cztery kierunki realizowane przez Ryanaira do Puli i Zadaru oraz Wizz Aira do Splitu. Hitem będzie z pewnością tegoroczna nowość od irlandzkiego przewoźnika, czyli Dubrownik.

Cztery trasy zaplanowano również do Wielkiej Brytanii (Liverpool i Londyn-Luton - Wizz Air oraz Londyn-Stansted i Manchester - Ryanair).

Osobom planującym wakacje w Grecji touroperatorzy zaproponują trzy połączenia (Ateny - Wizz Air i Ryanair oraz Korfu - Wizz Air).

Po dwa połączenia będą w ofercie do Bułgarii (Burgas - Wizz Air i Warna - Ryanair), na Cypr (Larnaka - Wizz Air i Pafos - Ryanair), na Maltę (Wizz Air i Ryanair) oraz do Niemiec (Dortmund - Wizz Air i Frankfurt - Air Dolomiti).

Ciąg dalszy artykułu pod galerią: Program inwestycyjny Katowice Airport

Pojedyncze połączenia będą dostępne do Albanii (Tirana - Wizz Air,) Belgii (Bruksela-Charleroi - Ryanair), Czarnogóry (Podgorica - Wizz Air), Gruzji (Kutaisi - Wizz Air), Holandii (Eindhoven - Wizz Air), Irlandii (Dublin - Ryanair), na Islandię (Reykjavik - Wizz Air), do Mołdawii (Kiszyniów - Wizz Air), Norwegii (Oslo-Gardermoen - Ryanair), Portugalii (Madera - Wizz Air) oraz na Węgry (Budapeszt - Ryanair).

W ramach letniej siatki połączeń dostępne będzie również jedno połączenie krajowe - PLL "LOT” oferuje trasę Katowice - Warszawa.

- Aktualne prognozy wskazują na to, że przed nami najlepszy sezon letni w historii portu. Zarówno w lipcu, jak i w sierpniu, w każdym z tych miesięcy, spodziewamy się w Katowice Airport po ponad 900 tys. podróżnych - zapowiada Artur Tomasik, prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.

Katowice Airport zapowiada czarterowe przeboje na lato 2025. Sporo egzotyki

Katowice Airport utrzymują pozycję lidera w segmencie lotów czarterowych w Polsce. W sezonie letnim z lotniska w Pyrzowicach będzie można polecieć na wakacje w 66 kierunkach do 21 państw. Największy wybór będzie do Grecji - to aż 16 lokalizacji:

Ateny,

Chania,

Heraklion,

Kalamata,

Kavala,

Kefalonia,

Korfu,

Kos,

Mytilene,

Patras,

Preveza,

Rodos,

Saloniki,

Samos,

Sitia

Zakynthos

Wczasy w Hiszpanii będzie można spędzić jednym z 11 miast (Barcelona, Fuerteventura, Girona, Gran Canaria, Ibiza, La Palma, Lanzarote, Malaga, Minorka, Palma de Mallorca i Teneryfa).

Wśród popularnych kierunków znalazł się Egipt z sześcioma trasami (El Alamein, Hurghada, Marsa Alam, Marsa Matoruh, Sharm El Sheikh i Taba).

Po cztery miejsca dolotów zaplanowano w Tunezji (Djerba, Enfidha, Monastyr i Tabarka), Turcji (Antalya, Bodrum, Dalaman i Izmir), a także we Włoszech (Katania, Lamezia Terme, Olbia i Palermo).

Po dwa kierunki będą dostępne do Bułgarii (Burgas i Warna), na Cypr (Larnaka i Pafos), do Czarnogóry (Podgorica i Tivat), Maroka (Agadir i Wadżdż), Omanu (Muskat i Salalah), oraz Portugalii (Faro i Madera).

Wśród propozycji czarterowych pojawią się również pojedyncze połączenia do Albanii (Tirana), Chorwacji (Dubrownik), Gruzji (Kutaisi), Kenii (Mombasa), Macedonii (Ohryda), na Madagaskar (Nosy Be), do Tanzanii (Zanzibar), na Wyspy Zielonego Przylądka (Sal) oraz do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Dubaj).

Czym zajmuje się pilot samolotu pasażerskiego? | CNC Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.