Madzia z Sosnowca miałaby dziś 12 lat. Ktoś ciągle stawia znicze na jej grobie

Sprawa zabójstwa malutkiej Madzi z Sosnowca do dziś wywołuje ogromne emocje. Dziewczyna mogłaby dziś być szczęśliwą nastolatką, ale tak się nie stało. Życie zabrała jej najbliższa osoba!

Widok grobu małej Madzi powoduje, że serce pęka na milion kawałków. Gdy nasi dziennikarze byli na miejscu, zobaczyli świeże kwiaty i palące się znicze.

Najnowszy materiał "Super Expressu" o tej sprawie prezentujemy poniżej!

Zabójstwo malutkiej Madzi wstrząsnęło całą Polską. Ta sprawa porusza do dziś

Niespełna 14 lat temu, 24 stycznia 2012 roku, gruchnęła wieść o porwaniu małej dziewczynki. Dziecko miało zostać uprowadzone prosto z wózka, a jego matka ogłuszona. Katarzyna W. przekazała, że szedł za nią mężczyzna, a gdy zbliżała się do bloku rodziców w samym środku wielkiego osiedla, ogłuszył ją i porwał dziecko. Ta informacja wstrząsnęła całą Polską - nie było chyba osoby, która by nie śledziła wiadomości o porwaniu 6-miesięcznego dziecka. Kilka dni później okazało się, że W. nie mówiła prawdy. Katarzyna W. oszukała wszystkich. Matka Madzi powiedziała detektywowi Rutkowskiemu, który został zaangażowany w sprawę, że dziecko wypadło jej z kocyka. Wskazała miejsce ukrycia zwłok. Szybko się jednak okazało, że znowu blefowała. Dopiero policji powiedziała, gdzie naprawdę ukryła malutkie ciałko córki. Ciało Madzi zostało upchnięte pod gruzem w parku, w ruinach budynku który kiedyś należał do kolei.

Czytaj też: Matka małej Madzi już przygotowuje się do życia na wolności! „Społeczeństwo jej nie odpuści”

Madzia była zawinięta w koc, z którego miała się wyślizgnąć matce

Jednak jak ustalili śledczy, przebiegł tych zdarzeń był zupełnie inny. Kobieta zabiła swoje dziecko, a zbrodnię planowała. Kobieta rzuciła więc dzieckiem o próg, a potem je udusiła. Katarzyna W. włożyła martwą 6-miesięczną dziewczynkę do wózka i porzuciła jej ciało.

Katarzyna W. została zatrzymana, jej proces ruszył w lutym 2013. Skazano ją na 25 lat więzienia z możliwością ubiegania się o zwolnienie po 15 latach. Sąd apelacyjny nie skrócił wyroku Katarzynie W., zastrzegł dodatkowo, że nie może opuścić więzienia wcześniej, niż po 20 latach. Oddalono też kasację.

Rocznica śmierci Madzi z Sosnowca. Łzy napływają do oczu

Chociaż minęło już ponad 13 lat od śmierci Madzi z Sosnowca, łzy wciąż napływają do oczu. Tragedia, do której doszło i manipulacje Katarzyny W. wzbudzają ogrom smutku i żalu. Pomimo czasu, który upłynął, ciężko pogodzić się z ogromem koszmaru, do którego doszło. Nad duszyczką Madzi wciąż czuwa aniołek, którego wizerunek umieszczono na grobie dziewczynki.

Na grobie Madzi wciąż ktoś zapala znicze i dba o miejsce pochówku dziewczynki