Makabryczny wypadek dwóch 13-latek. Jedna z nich jest w ciężkim stanie

i Autor: Pixabay Zdj. ilustracyjne.

BEZ KASKÓW NA ROWERZE

Makabryczny wypadek dwóch 13-latek z Pszczyny. Dziewczynki wywróciły się na rowerze. Jedna z nich jest w ciężkim stanie

Do wypadku doszło w czwartek, 6 czerwca, w okolicach godz. 19:00 w Pszczynie. Dwie 13-latki jechały ulicą na jednym rowerze. W pewnym momencie doszło do wywrotki, co dla obu dziewczynek skończyło się poważnymi obrażeniami. Jedna z nich jest w ciężkim stanie. Jak się okazuje, nastolatki nie miały założonych kasków.