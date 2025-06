Mama Michała Probierza przeżyła wiele trudnych chwil. Nigdy się nie poddawała! Poruszające słowa Probierza

Michał Probierz nie jest już trenerem reprezentacji Polski

Michał Probierz był już 51. selekcjonerem w historii reprezentacji Polski, a jednocześnie… piątym w ciągu zaledwie pięciu lat. To pokazuje skalę niestabilności na stanowisku trenera kadry narodowej w ostatnim czasie. Prezes PZPN, Cezary Kulesza, który przejął stery związku po Zbigniewie Bońku w sierpniu 2021 roku, odziedziczył po poprzedniku Portugalczyka Paulo Sousę. Później wydarzenia potoczyły się błyskawicznie: w styczniu 2022 zatrudniony został Czesław Michniewicz, ale już po roku jego miejsce zajął Fernando Santos.

Portugalczyk wytrzymał zaledwie osiem miesięcy – we wrześniu 2023 jego miejsce zajął Michał Probierz. Kulesza znał go dobrze z czasów wspólnej pracy w Jagiellonii Białystok, a jako prezes PZPN najpierw powierzył mu prowadzenie młodzieżówki, by niedługo później awansować go na selekcjonera pierwszej reprezentacji. Po odejściu Probierza trwają spekulacje na temat jego następcy.

Na czele listy kandydatów znajduje się Jan Urban – były reprezentant Polski i doświadczony trener, który od marca pozostaje bez pracy po rozstaniu z Górnikiem Zabrze. 63-latek był już wcześniej przymierzany do tej funkcji, a jego notowania rosną szczególnie po niedawnej deklaracji Kuleszy, że kadrę powinien objąć ktoś, kto „zna ją od środka”.

Związek nie zamierza podejmować pochopnej decyzji. Negocjacje i rozmowy mają potrwać kilka tygodni. Czas na spokojny wybór jest – kolejne mecze reprezentacji odbędą się dopiero na początku września. Wówczas Polacy zagrają w eliminacjach mistrzostw świata z Holandią w Rotterdamie oraz Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

W rozmowie z „Faktem”, Michał Probierz opowiadał o swoim dzieciństwie i w pięknych słowach wypowiadał się na temat swojej mamy. To ona przez lata zajmowała się chorym tatą, który zaszczepił w Probierzu wielką miłość do futbolu.

- Ojciec chorował przez 22 lata. Mama się nim opiekowała. Jedynie ona wie, ile się nacierpiała. Dlatego ją bardzo cenię... Kiedyś w telewizji pokazano mecz, jak zdobyłem bramkę i podbiegłem do taty... [...] Trochę dziwnie się czuję, gdy idę na grób ojca i patrzę na napis ‘Henryk Probierz’. To są trudne sprawy... - wspomina.