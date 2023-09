Mammograf za ponad milion złotych trafił do szpitala w Dąbrowie Górniczej

Mammograf za ponad milion złotych w szpitalu w Dąbrowie Górniczej

Nowy mammograf cyfrowy trafił do użytku pacjentek Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej w poniedziałek, 18 września. To wielka inwestycja tej medycznej placówki na Śląsku, bowiem wartość sprzętu to aż 1 188 000 zł. Zakup ten był możliwy dzięki wsparciu ArcelorMittal Poland i działającej przy firmie Fundacji Ochrony Zdrowia. Jak informują lekarze, mammograf pozwoli na zbadanie ponad 3000 kobiet rocznie. Urządzenie wyposażone jest w najnowszej generacji detektor cyfrowy, który pozwala dostosować badanie do budowy anatomicznej piersi kobiety. To skutkuje nie tylko większym bezpieczeństwem badania, ale i zoptymalizowaniem dawki promieniowania.

Szybkie wykrycie raka to szansa na skuteczniejsze leczenie

Zakup nowego mammografu jest odpowiedzią na zgłaszane przez miasto oraz szpital coraz większe potrzeby i stale rosnące koszty napraw działających sprzętów. Lekarze apelowali o pilny zakup nowego mammografu.

- Nasz szpital niedawno został zakwalifikowany do grupy Breast Cancer Unit, czyli ośrodków kompleksowo leczących raka piersi. To zobowiązuje nas do szczególnej dbałości o dobrej jakości sprzęt, który pozwala ratować życie kobiet. Niestety, koszt takiego nowoczesnego mammografu jest olbrzymim wyzwaniem dla placówek takich jak nasza, które mają wielkie potrzeby inwestycyjne - mówi Marzena Kula, dyrektor ZCO.

- Wierzę, że wiadomość o otwarciu nowej pracowni mammograficznej ucieszy nie tylko pacjentki leczone onkologicznie w tej placówce. To dla nich szansa na ocalenie zdrowia i życia. Wykrycie nowotworu we wczesnym stadium zaawansowania choroby pozwala na szybsze i skuteczniejsze podjęcie leczenia. Ale to też dobra wiadomość dla członków ich rodzin i wszystkich świadomych tego, jak ważna jest profilaktyka i szybki czas diagnozowania - powiedziała prezes Fundacji Ochrony Zdrowia Katarzyna Karcz-Mączka. - Jesteśmy dumni, że możemy być częścią projektu, który służy zdrowiu i przyczyni się do poprawy dostępności sprzętu onkologicznego w regionie - dodał Sanjay Samaddar, prezes zarządu ArcelorMittal Poland.

Poradnik Zdrowie: Żyję z rakiem piersi

Pierwsze pacjentki mogły skorzystać z mammografu już pod koniec sierpnia

Pierwsze pacjentki Zagłębiowskiego Centrum Onkologii mogły skorzystać z nowego sprzętu pod koniec sierpnia. Urządzenie zostało zainstalowane w wyremontowanej wcześniej pracowni mammograficznej.

- Jako kobieta, która regularnie wykonuje mammografię, bardzo się cieszę, że zarówno ja, jak i inne mieszkanki Dąbrowy Górniczej oraz okolicznych miejscowości, będziemy mogły wykorzystywać najnowocześniejszy sprzęt do tego kluczowego badania w profilaktyce raka piersi. Da to możliwość zarówno wykrywania, jak i skutecznego leczenia raka we wczesnym stadium– podkreśliła Bożena Borowiec, wiceprezydent Dąbrowy Górniczej.