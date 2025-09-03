Kontrowersyjna wypowiedź profesora

Wypowiedź prof. Marka Migalskiego, zamieszczona na jego prywatnym koncie w mediach społecznościowych, wywołała oburzenie w środowisku akademickim i poza nim. Przypomnijmy, znany politolog po katastrofie w Radomiu, w której zginął pilot F-16 major Maciej „Slab” Krakowian, zamieścił wpis, który wywołał burzliwą dyskusję.

"Czegoś nie rozumiem. Wszyscy wszystkim składają kondolencje i wyrażają żal, ale…pilot, który zginął, popełnił jakiś niewyobrażalny błąd. To, że nie żyje, to jego sprawa, ale facet rozwalił samolot za kilkadziesiąt milionów, na który wszyscy się składaliśmy! To pirat lotniczy"

- napisał Marek Migalski.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Ryszard Koziołek uznał, że użyte przez profesora określenia są krzywdzące, lekceważą dramat śmierci i straty osoby bliskiej wielu ludziom, a przede wszystkim zaprzeczają postawie oczekiwanej od naukowca i nauczyciela akademickiego.

„Użyte tam określenia są krzywdzące, lekceważą dramat śmierci i straty osoby bliskiej wielu ludziom, a przede wszystkim zaprzeczają postawie oczekiwanej od naukowca i nauczyciela akademickiego, którego winny cechować szacunek dla innych oraz rzetelność argumentacyjna w wypowiedziach naukowych i publicznych”

– podkreślił rektor Koziołek.

Rektor UŚ reaguje

W odpowiedzi na kontrowersyjną wypowiedź rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. Ryszard Koziołek, wydał oświadczenie, w którym stanowczo potępił zachowanie profesora Migalskiego. Rektor przypomniał, że wolność wypowiedzi, która jest fundamentalną wartością Uniwersytetu, ma swoje granice, a pracownicy naukowi powinni kierować się szacunkiem dla innych oraz rzetelnością argumentacyjną w swoich wypowiedziach.

Rektor podkreślił, że fakt zamieszczenia wypowiedzi na prywatnym koncie w mediach społecznościowych nie zdejmuje z jej autora odpowiedzialności za przestrzeganie zasad etyki i prawdziwości wypowiedzi, jakich należy oczekiwać od uczonego i nauczyciela młodzieży.

Konsekwencje dla profesora Migalskiego?

Jak poinformowała uczelnia, w związku z zaistniałą sytuacją, 3 września 2025 r. rektor Koziołek zwrócił się do Rzecznika Praw i Wartości Akademickich, Prof. Jacka Góreckiego, o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Decyzja o ewentualnych konsekwencjach dla profesora Migalskiego zostanie podjęta po analizie sprawy przez Rzecznika.

Sprawa wypowiedzi Marka Migalskiego wywołała szeroką dyskusję na temat granic wolności słowa, odpowiedzialności pracowników naukowych za swoje wypowiedzi oraz roli mediów społecznościowych w kształtowaniu opinii publicznej.

