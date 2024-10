i Autor: Shutterstock Hotel Mercure Szczyrk

Mercure Szczyrk Resort zaprasza na darmowe noclegi! Hotelowy gigant z wyjątkową ofertą

Najdłuższy hotel w Europie, czyli Mercure Szczyrk Resort oficjalnie otworzył się miesiąc temu i od razu zrobił furorę. Zjeżdżają się tam ludzie z całej Polski - nie ma się co dziwić, to wyjątkowe miejsce na mapie naszego kraju, które zachwyca historią oraz wystrojem. Co ciekawe, do obiektu można teraz pojechać zupełnie za darmo! Wystarczy wziąć udział w konkursie.