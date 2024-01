Metrorower w Śląskiem zbliża się wielki krokami. Ma wystartować jeszcze w lutym

Pobierasz 800 plus? ZUS ma dla ciebie ważne ostrzeżenie!

TO BYŁO MORDERSTWO?

Metrorower coraz bliżej w Śląskiem. Kiedy zaplanowano start?

Metrorower, czyli największy w Polsce system miejskich wypożyczalni rowerów, docelowo pojawi się w 31 gminach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i będzie częścią systemu Transport GZM. Na razie trawa pierwszy etap jego wdrażania.

W początkowej fazie dostępnych będzie tylko 1260 rowerów w ośmiu miastach województwa (m.in. w Katowicach, Gliwicach oraz Sosnowcu). Rozpoczął się zresztą właśnie montaż pierwszych stacji. System ma ruszyć oficjalnie 25 lutego.

Rowery wyposażone w GPS. Ile zapłacimy za wypożyczenie?

Przypomnijmy, że do dyspozycji mieszkańców Metropolii będą rowery czwartej generacji wyposażone w nadajnik GPS. To oznacza, że nie będzie ich trzeba, jak dotychczas, przypinać do stojaków. Wystarczy zostawić jednoślad w obrębie danej stacji.

Aby wypożyczyć rower konieczne będzie natomiast posiadanie aplikacji Transport GZM lub NextBike. Ile takie wypożyczenie będzie kosztować? Za półgodzinną jazdę zapłacimy symboliczną złotówkę, ale dwie godziny korzystania wyniesie nas 7 zł. Natomiast miesięczny abonament będzie kosztował 29,90 zł, a roczny 239 zł. Wiadomo także, że każdy pasażer posiadający bilet okresowy będzie mógł bezpłatnie skorzystać z metroroweru przez 30 minut dziennie.

System będzie działał przez cały rok, również zimą.