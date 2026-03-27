Minęły 4 lata od brutalnej zbrodni. Zabójca dziennikarza TVN wciąż nieuchwytny

Martyna Urban
2026-03-27 9:17

To jedna z najbardziej wstrząsających spraw na Śląsku. W nocy z 26 na 27 marca 2022 roku doszło do brutalnego zabójstwa dziennikarza programu „Dzień Dobry TVN”. Do dziś główny podejrzany, Kamil Żyła, nie został zatrzymany. Eksperci alarmują – może się ukrywać w świecie przestępczym i nadal stanowić

Cztery lata od tragedii, która wstrząsnęła Polską

Mija kolejna rocznica brutalnego zabójstwa młodego dziennikarza związanego z programem „Dzień Dobry TVN”. Do zbrodni doszło w nocy z 26 na 27 marca 2022 roku w rejonie Parku Śląskiego.

29-letni reporter spędzał wieczór z kobietą, z którą się spotykał. Para zatrzymała się samochodem w ustronnym miejscu w pobliżu stadionu. To właśnie tam doszło do ataku, który zakończył się tragedią.

Napastnik miał podejść do auta, wyciągnąć dziennikarza na zewnątrz i zadać mu kilkadziesiąt ciosów nożem. Mimo dramatycznej próby ratunku, życia mężczyzny nie udało się ocalić.

Zazdrość, kontrola i obsesja

Głównym podejrzanym w sprawie jest Kamil Żyła – były partner kobiety, która towarzyszyła ofierze tamtej nocy. Według ustaleń śledczych ich wieloletni związek się rozpadał. Kobieta zdecydowała się odejść i rozpocząć nowe życie. To jednak miało być nie do zaakceptowania dla mężczyzny.

Zainstalowany w aucie nadajnik GPS pozwalał mu śledzić każdy jej ruch. Feralnej nocy doprowadziło to do konfrontacji, która zakończyła się brutalnym atakiem.

Po dokonaniu zbrodni podejrzany zniknął. Najpierw miał uciec do Niemiec, później do Wielkiej Brytanii. Od tamtej pory jego los pozostaje nieznany.

Cztery lata w ukryciu. Co się z nim stało?

Mimo międzynarodowego listu gończego, Europejskiego Nakazu Aresztowania i czerwonej noty Interpolu, Kamil Żyła wciąż nie został zatrzymany. Eksperci wskazują kilka możliwych scenariuszy. Zdaniem kryminologa dr. Pawła Moczydłowskiego, mężczyzna może funkcjonować w środowisku przestępczym.

– To osoba zdesperowana. Tacy ludzie często „znikają” w świecie, który daje im schronienie w zamian za lojalność lub wykonywanie nielegalnych działań – mówi w rozmowie z "o2" Dr Paweł Moczydłowski, kryminolog i były szef Służby Więziennej,

Życie w ukryciu oznacza jednak całkowitą zależność od innych. Bez dokumentów, bez ochrony instytucji, taka osoba łatwo może stać się narzędziem w rękach zorganizowanych grup.

Eksperci nie mają złudzeń – osoba podejrzana o tak brutalną zbrodnię, funkcjonująca poza prawem, stanowi realne zagrożenie. – Jeśli ktoś go rozpozna lub zagrozi jego bezpieczeństwu, może zareagować skrajnie – podkreśla kryminolog.

Jednocześnie wskazuje, że czas działa na korzyść uciekiniera. Zmiana wyglądu, stylu życia czy środowiska może skutecznie utrudniać identyfikację.

Nie można też wykluczyć bardziej dramatycznych scenariuszy – w tym śmierci podejrzanego. – Możliwe, że nie żyje. Albo został wyeliminowany, jeśli wszedł w środowisko przestępcze – zaznacza ekspert.

Sprawa, która wciąż nie ma końca

Śledztwo procesowe zostało zawieszone, ale poszukiwania trwają. Policja nadal pracuje nad ustaleniem miejsca pobytu podejrzanego.

Jedno jest pewne – sprawa nie została zapomniana.

Brutalna śmierć młodego dziennikarza, dramat jego bliskich i niewyjaśniony los podejrzanego sprawiają, że to jedna z tych historii, które wciąż budzą niepokój i pytania bez odpowiedzi.

Czy Kamil Żyła wciąż się ukrywa? A może rozwiązanie tej zagadki nadejdzie zupełnie niespodziewanie?

Źródło: o2

