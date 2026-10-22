Mroczny pociąg rodem z filmu „Piła”. Nocna podróż z zagadkami potrwa do białego rana

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-10-22 14:26

Masz ochotę na dreszczyk emocji? W województwie śląskim zaplanowano wyjątkowe wydarzenie z okazji Halloween, które zachwyci miłośników kina grozy. Podróżni wsiądą do mrocznego pociągu pełnego aktorów, gdzie będą musieli rozwiązywać skomplikowane zagadki pod dużą presją czasu. Cała impreza jest mocno inspirowana słynną serią „Piła”, a po zakończeniu nietypowego kursu uczestnicy będą kontynuować zabawę na terenie starej parowozowni.

Maska lalki z filmu Piła na czarnym tle. O mrocznym pociągu halloweenowym na Śląsku przeczytasz na SE.
Autor: Lions Gate/Courtesy Everett Collection/ East News

Pociąg Halloweenowy na Śląsku. Trasa i godziny odjazdu

Skład inspirowany kinem grozy rozpocznie swoją trasę na stacji Bytom Karb Wąskotorowy. Kontrolę wejściówek przewidziano dokładnie na godzinę 18.30, natomiast maszyna ruszy w drogę o godzinie 19. Zakończenie przejazdu i powrót na miejsce startu planowane są w okolicach godziny 21.

Nietypowa podróż będzie realizowana na odcinku łączącym stację Bytom Karb Wąskotorowy z Tarnowskimi Górami Wąskotorowymi, po czym skład wróci do punktu początkowego. Pasażerowie spędzą ten czas w komfortowym, ogrzewanym oraz w pełni oświetlonym wagonie zamkniętym.

Przejazd koleją stanowi zaledwie wstęp do zaplanowanych na ten wieczór atrakcji. Kiedy podróżni wrócą na stację, zostaną skierowani do budynku bytomskiej parowozowni, gdzie zorganizowana zostanie główna część mrocznej imprezy.

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Na terenie zabytkowego obiektu na gości czekać będzie bogate zaplecze gastronomiczne, obejmujące gorące posiłki, różnorodne napoje, przekąski na zimno oraz stół z deserami. Twórcy wydarzenia przygotowali również specjalny open bar, a także zestaw angażujących zabaw i gier towarzyskich.

Podczas nocnej zabawy nie zabraknie również oprawy muzycznej. Wydarzenie zakończy się nad ranem, w okolicach godziny 4, a na parkiecie dominować będą największe hity z lat 80., 90. oraz z początku tego wieku. Twórcy imprezy namawiają wszystkich do przygotowania tematycznych kostiumów. Wnętrze zostanie zaaranżowane w stylu nawiązującym do filmów z serii „Piła”, co zagwarantuje odpowiednio mroczną atmosferę.

„Czeka na Was: Mroczny przejazd w stylu Escape Room, scenariusz inspirowany horrorem, aktorzy i efekty specjalne. Zagadki, presja czasu i emocje, które podniosą ci adrenalinę, poczęstunek i open bar oraz impreza w parowozowni do białego rana” – zachęcają do udziału organizatorzy.

Co istotne, uczestnicy zabawy w parowozowni nie muszą martwić się o chłód, ponieważ budynek będzie cały czas odpowiednio dogrzewany.

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Wydarzenie dla dorosłych. Ważne zasady uczestnictwa w przejeździe

Organizatorzy kategorycznie podkreślają, że mroczna podróż kolejowa dedykowana jest wyłącznie dla osób pełnoletnich. Historyczne wagony nie posiadają udogodnień pozwalających na swobodny transport pasażerów korzystających z wózków inwalidzkich. Dodatkowo atrakcja odradzana jest tym, którzy zmagają się z wszelkimi problemami z poruszaniem się.

Z uwagi na spore różnice wysokości podczas wsiadania do pociągu oraz nierówną nawierzchnię w okolicach samej parowozowni, twórcy wydarzenia zalecają założenie płaskiego, maksymalnie wygodnego lub typowo sportowego obuwia.

Ze względu na ograniczoną pulę wejściówek, przedstawiciele organizatora sugerują jak najszybsze sfinalizowanie zakupu biletów. Jednocześnie zaznaczają, że cała inicjatywa może zostać odwołana, jeżeli ostatecznie nie uda się sprzedać minimum 80 miejsc. W takiej sytuacji wszyscy klienci mogą liczyć na stuprocentowy zwrot poniesionych kosztów rezerwacji.

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