"Myślę, że tam jest coś więcej". Biskup sosnowiecki o skandalach na plebaniach

Bp Artur Ważny kolejny raz o skandalach w diecezji sosnowieckiej. "Powołałem komisję po to, by dojść do prawdy"

23 kwietnia Watykan ogłosił, że decyzją papieża Franciszka bp Artur Ważny został nominowany na urząd nowego biskupa sosnowieckiego. 8 maja 2024 r. nastąpił obrzęd kanonicznego objęcia diecezji przez bp Ważnego. To niezwykle ważne i przełomowe wydarzenie - chociażby ze względu na to, że kapłan obejmował urząd po serii skandali związanych z diecezją, do których dochodziło pod rządami skompromitowanego bp Grzegorza Kaszaka. Przypomnijmy, że w ostatnim czasie była to m.in. historia związana z orgią na plebanii, za którą przed sądem odpowiedział ks. Tomasz Z., czy śmierć młodego mężczyzny na plebanii w Sosnowcu, gdzie został zaproszony przez księdza. Jak się okazało, duchowny był pod wpływem mefedronu. Bp Ważny od początku swojej przygody z diecezją sosnowiecką zapowiadał, że zamierza dołożyć wszelkich starań, by wyjaśnić afery z przeszłości. Niedawno, zgodnie z danym wcześniej słowem, powołał dwie komisje ds. wyjaśnienia skandali z udziałem duchownych; jedną z nich kierować będzie prokurator w stanie spoczynku, a jej w skład wejdą m.in. prawnik, historyk i psycholog. W poniedziałek, 24 czerwca, biskup sosnowiecki był gościem Radia eM, gdzie kolejny raz podkreślił wolę rozwiązania i wyjaśnienia przyczyn skandali diecezjalnych.

- Dla mnie ważne jest to, by dojść do prawdy, zobaczyć jaka ona jest, bo wtedy możemy dokonywać różnych wyborów i zobaczyć gdzie jest źródło tych nagromadzonych trudnych wydarzeń. Owszem, można to traktować jako przypadek, zbieg okoliczności, ale myślę, że tam jest coś więcej - powiedział na antenie Radia eM biskup sosnowiecki.

- Miałem taką pielgrzymkę po diecezji, mogłem spotkać się w dekanatach najpierw ze świeckimi, pomodlić się z nimi, a potem też z kapłanami, w takim słuchaniu siebie wzajemnym. To było bardzo piękne wydarzenie dla księży. Myślę też, że w dużej mierze było to coś nowego. Mogli nie tyle dyskutować, ile bardziej wypowiedzieć to, co przeżywają. Zadałem im pytania, co jest z ich radością, smutkiem i oczekiwaniem – dodał bp Ważny.

