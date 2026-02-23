Najlepsze kebaby w Katowicach – TOP 10 katowickich kebabów

Najlepszy kebab Katowice - LISTA
Kebab to król szybkiej kuchni, idealny na sycący lunch w biegu, ratunek po intensywnej imprezie czy po prostu sposób na zaspokojenie nagłego głodu. Jest to danie, które cieszy się niesłabnącą popularnością dzięki swojej uniwersalności, dostępności i oczywiście – wyjątkowemu smakowi. Niezależnie od tego, czy szukasz klasycznego wrapa, boxa z frytkami czy bułki z soczystym mięsem i świeżymi warzywami, zawsze pojawia się to samo pytanie: gdzie jest najlepszy kebab w Katowicach? Przygotowaliśmy dla Was zestawienie miejsc, które zdobyły uznanie mieszkańców i gości, oferując nie tylko pyszne jedzenie, ale często także wyjątkową atmosferę i obsługę.
- VIRAL Kebab
- Adres: Mariacka 33, 40-224 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Jedzenie pycha, miła obsługa. Niestety minusem są niewygodne miejsca siedzące, mała ich ilość i BARDZO długi czas oczekiwania- ponad godzinę."
- BY DÖNER KEBAB
- Adres: Wawelska 2, 40-098 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Zamówienie z dowozem, więc gwiazdki za obsługę wirtualne, żeby nie zaniżać nieświadomie oceny. Dwa razy lawasz gemuse wołowina z dodatkowym kurczakiem (nie ma opcji mięso mieszane, ale tak ponoć jest z gemuse). Na aplikacji pokazywało, że został wydany szybko, jednak godzina w transporcie zrobiła swoje ale tego nie będę brać pod uwagę. Kebab bardzo smaczny, świeży, mięsko jakościowe, dobrze doprawione. Warzywka grillowane też się trafiły. Sosy wyczuwalne ale nie narzucają się, ostry jest dobrze pikantny a w miętowym dość słabo czuć mięte. Rozmiar też zaskoczył, kebab prawie jak duża butelka wody. Wszystko w punkt, muszę sprawdzić jak się to ma na miejscu."
- Amir Kebab
- Adres: 3 Maja 23, 40-097 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,1
- Przykładowa opinia: "Zamówiłam z chłopakiem dwa kebaby jeden w cieście z mięsem nieszanyn drugi w bułce zamiast tego otrzymaliśmy kebaba w cieście z wołowiną i jakieś ziemniaki. Kontakt z restauracją praktycznie nie możliwy nikt nie odbiera tragedia i starają pieniędzy rozumiem że każdy może się pomylić ale w takim wypadku należało by odebrać telefon w celu zrealizowania właściwego zamówienia a tu zero odzewu Edit sprawę udało się załatwić pozytywnie"
- Donerlab Kraftowy Kebab
- Adres: plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej, 40-061 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "To miejsce naprawdę zasługuje na najwyższą ocenę! Jadłem tutaj kebab i byłem zachwycony — mięso było bardzo smaczne, soczyste i dobrze doprawione. Porcje są duże, świeże i podane z dużą starannością. Obsługa jest miła i profesjonalna, a atmosfera w lokalu przyjemna i czysta. Zdecydowanie polecam każdemu, kto chce zjeść prawdziwie pyszny kebab. Na pewno wrócę ponownie!"
- LeZIZ Kebab
- Adres: Grabskiego, 40-824 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Powiem szczerze że jestem mile zaskoczony porcją i smakiem. Co prawda jest tylko jedno mięso ale pan który to przyrządza jest mega miłym i pozytywnym człowiekiem. Bardzo smaczny i w dobrej cenie kebab. Polecam z czystym sumieniem. Jadłem już kilka razy i zawsze jest taki sam dobry i duży."
- ZOHAIB KEBAB KATOWICE
- Adres: Wojciecha 49B, 40-474 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Bardzo smaczny kebab, jakościowo ciągle stoi na tym samym poziomie jak w dzień otwarcia co bardzo doceniam w tego typu miejscach. Cenowo również dobrze to wygląda jak na dzisiejsze czasy oraz rozmiar kebabów. Plus za posiadanie ayranu w ofercie Polecam i chętnie wrócę"
- Mag Shaurma
- Adres: Adama Mickiewicza 14, 40-092 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Gorąco polecam te miejsce. Przepyszne jedzenie. Sharuma to sztos bardzo dobre mięso, sosy a dodatek granatu zaskoczył bardzo smaczna lemoniada Miła obsługa."
- ASMA KEBAB
- Adres: 1 Maja 17, 40-237 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Kebab zdecydowanie lepszy niż większość kebabów mocno wypromowanych w ścisłym centrum Kato Wybija się tutaj miękki, soczysty pomidor, orzeźwiający ogórek, ziołowy sos czosnkowy i po prostu smaczne mięso. Z mięs dostępny kurczak i wołowina. Proporcja mięsa do warzyw 40:60. Bułka jest dosyć miękka i tylko lekko przypieczona. Jest smaczna sama w sobie. Sam sos czosnkowy raczej byłby zbyt dominujący (jest mocny), ale mieszany jest spoko. Cena w porządku, obsługa miła."
- Cahid Kebab
- Adres: Gliwicka 88, 40-854 Katowice
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Przepyszny kebab box ,jadłyśmy z córką małe boxy a porcja była solidna ,kebab w cieście męża pychotka ,takiego kebaba tu brakowało ! Tak trzymać ! Życzymy wielu wielu klientów zadowolonych z pełnymi brzuchami"
- Shawarma King
- Adres: al. Wojciecha Korfantego 53b, 40-160 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Powrót z koncertu musiał się zakończyć wizytą w kebabie. Bardzo miła, uśmiechnięta obsługa. Panowie uwijali się jak w ukropie, bo amatorów wieczornego kebsa było sporo. Mięso soczyste i było go dużo. Sporo świeżych surówek i frytek. Porcja spora. Cena adekwatna do wielkości kebaba. Jak będziemy w okolicy następnym razem to na pewno tu wrócimy"