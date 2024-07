Najśmieszniejsze nazwy wsi. Są lepsze niż dowcipy o Wąchocku

Co tam się wydarzyło?

Czy we wsi Miłość panuje tylko miłość sąsiedzka?

Zwiedzając województwo śląskie, nawet palcem po mapie, możemy się natknąć na nazwy miejscowości, które wydają się nam żartem. Same miejscowości należy traktować bardzo poważnie, ale ich nazwy… czasem naprawdę ciężko. Niektóre z nich brzmią nietypowo, zabawnie, a nawet czasami poetycko.

Przykładowo, jadąc przez wieś Milionów (powiat częstochowski) trudno zgadnąć, co autor miał na myśli, a genezę znają tylko najstarsi mieszkańcy wsi. Z tych nietypowych nazw można też układać niezłe powieści, nawet kryminalne. Mówi wam coś hasło „Hanusek”? Tak, to bohater popularnych książek Marcina Melona o przygodach komisorza Hanuska. Tu geneza nazwy bohatera jest prosta – wzięła się od wsi Hanusek, znajdującej się w powiecie tarnogórskim, ale już nazwa wsi Hanusek ma zupełnie inną konotację. Bynajmniej nie tę kryminalną.

By rozwiać wasze wszelkie wątpliwości, czy te miejscowości istnieją naprawdę (bo i nam czasem w to trudno uwierzyć) zapraszamy do naszej galerii, gdzie dowiecie się trochę o Łączkach, Lasach, Dziewkach i Miłości.

Zajrzyjcie do poniższej GALERII i sami się przekonajcie.