Napad na bank w Częstochowie! Sprawca miał przedmiot przypominający broń

Napad na bank w Częstochowie

Do zdarzenia doszło we wtorek, 3 stycznia w godzinach popołudniowych. Do siedziby banku Millenium w Częstochowie wszedł zamaskowany mężczyzna. - O godzinie 14.19 otrzymaliśmy zgłoszenie o rozboju, do którego miało dojść w jednej z placówek bankowych w centrum miasta. Policjanci błyskawicznie zareagowali na zgłoszenie i już po kilku minutach zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który przy użyciu przedmiotu przypominającego broń zażądał od pracowników pieniędzy - opisuje Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Sprawca został zatrzymany został w środku, gdy pakował pieniądze. Czynności są w toku.

Sonda Czy kary za dokonanie rozboju powinny być wyższe? tak nie nie mam zdania