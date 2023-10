i Autor: Getty Images

Naukowcy sprawdzą, co jedzą uczniowie! Podano, które dzieci zostaną zbadane

Otyłość i nadwaga dzieci i młodzieży to coraz większy problem. Z odsieczą ruszają naukowcy ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przeprowadzą w śląskich szkołach specjalne badania, by sprawdzić, w jaki sposób odżywiają się uczniowie. Niektórzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu projektu. Kogo to dotyczy? Jakie są szczegóły tej akcji?