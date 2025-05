Wypadek śmiertelny

Nie żyje 42-letni motocyklista. Wpadł pod nadjeżdżającą skodę

W Ciągowicach (powiat zawierciański) na drodze wojewódzkiej numer 796 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 42-letni motocyklista z Rudy Śląskiej. Mężczyzna wpadł pod nadjeżdżającą z przeciwnego kierunku skodę, wcześniej upadając w wyniku gwałtownego hamowania. Doznał ciężkich obrażeń i trafił do szpitala. Niestety lekarzom nie udało się go uratować.