Nie żyje ceniona nauczycielka z Sosnowca. Elżbieta odeszła po ciężkiej chorobie

Śmierć nauczycielki z Sosnowca

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu poinformowała w czwartek 13 lipca o śmierci cenionej nauczycielki języka polskiego i rosyjskiego, pani Elżbiety K. - Z ogromną przykrością, bólem i żalem żegnamy naszą KOCHANĄ KOLEŻANKĘ ELĘ - nauczyciela j. polskiego i j. rosyjskiego SP15 i GIM1. Odeszła w dniu dzisiejszym, po długiej walce z chorobą. O dacie i godzinie pogrzebu powiadomimy również na portalu szkoły. Świeć Panie nad jej duszą. Pogodna, wspaniała kobieta…. Kochana Elu! Będziemy tęsknić - czytamy w poście na stronie szkoły. Informacja o śmierci nauczycielki poruszyła wiele osób. "Byłą świetną osobą, która co jakiś czas wspominam z czasów gimnazjum", "Wielki smutek, ogromny żal. Wspaniały nauczyciel, który był oddany swojej pracy. Takich ludzi jak Pani Ela wspomina się do końca życia. Wyrazy współczucia dla rodziny", "Pani Ela zaszczepiła we mnie miłość do języków obcych. Bardzo smutna wiadomość…" - piszą w komentarzach byli i obecni uczniowie i uczennice pani Eli. Bliskim w imieniu redakcji przesyłamy wyrazy współczucia.