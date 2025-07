Nie żyje mężczyzna potrącony przez pociąg. Tragedia na torach w Raciborzu

W Raciborzu doszło do tragicznego wypadku na torach kolejowych. Pociąg pasażerski śmiertelnie potrącił 91-letniego mężczyznę. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności zdarzenia i apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie torowisk. Do tragedii doszło w miejscu niewyznaczonym do przechodzenia.

i Autor: Śląska Policja